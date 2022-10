“No voy a ceder”: Ricardo Monreal advirtió que Layda Sansores tendrá que cumplir con la ley

La gobernadora presentó material contra el senador en el "Martes del Jaguar" (Foto: Ricardo Monreal/YouTube/Layda Sansores)

Después de que el coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, presentara una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, la tarde de este viernes 28 de octubre, el morenista dio más detalles sobre lo que piensa de lo ocurrido con su supuesta conversación filtrada.

Aproximadamente a las 13:21 horas, Ricardo Monreal compartió un video con una duración de 33 segundos en Twitter con la descripción: “Rumbo a la Fiscalía General de la República (@FGRMexico)”.

Cuando un reportero le pide platicar a qué iba a la FGR, el senador responde que después les platica. “Quién les filtró tanto, son muy vivos, voy a entrevistarme con el fiscal y posteriormente veré otras cosas”, dice antes de ingresar al recinto.

Rumbo a la Fiscalía General de la República (@FGRMexico). pic.twitter.com/rr0CzwbjqT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 28, 2022

Tan solo unos minutos después, el senador morenista compartió un video a través de su página de Facebook donde dio detalles sobre la visita a la Fiscalía: “Es una denuncia por distintos delitos, son intervenciones de comunicaciones privadas que de acuerdo con la Constitución y la ley son inviolables y también por difusión. Por eso no se excluye de responsabilidad la persona aunque diga ‘me hicieron llegar estas intervenciones de manera anónima’; eso no es suficiente ni basta para que el delito se configure por la simple difusión con fines de deterioro a la imagen de una persona”, aclaró.

Después sentenció que es una violación a las garantías individuales. “El peculado se configura desde el momento en el que se están usando recursos públicos para este fin, la televisora y el propio medio de comunicación es del estado, se paga con recursos públicos y por tal no debería hacer eso”.

Ante la pregunta si tenía confianza de la resolución de la FGR, donde Alejandro Gertz Manero es el titular, el senador afirmó que sí la tiene: “El fiscal es un hombre al que yo le tengo respeto y no le pido ningún trato preferencial, solo que actúe conforme a la ley”.

En ese sentido, Monreal aseguró que presentó la denuncia porque no puede callarse frente a una ilegalidad de una servidora pública y no pueden aplaudirle que viole la constitución y la ley. “No debemos hacerlo y no debemos festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie”, sentenció.

La gobernadora presentó una conversación del senador Monreal (Foto: Archivo)

Sobre la pregunta de si la denuncia perjudicaba su estancia en el partido guinda, Monreal aclaró que se trataba de un asunto jurídico, no de carácter político. “Yo lo señalé antes, no hicieron caso del llamado del presidente y ahora estamos en este proceso lamentable”.

Reafirmó que solo quiere que Layda Sansores San Román cumpla con la ley. “Que haga lo que crea conveniente (Layda Sansores), yo haré lo propio, pero evidentemente son truqueados, falseados, ya lo demostré y en la denuncia lo advierto y lo señalo”.

Conversación entre Ricardo Monreal y Alejandro Moreno

Fue el pasado martes 25 de octubre cuando, en la emisión del Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche presentó la supuesta conversación entre el morenista y el dirigente nacional del tricolor.

En la conversación Monreal Ávila y Moreno Cárdenas supuestamente acordaron de cómo trabajarían en la elección del 2021 para que el hermano del senador, David Monreal Ávila, ganara la gubernatura del estado de Zacatecas.

“Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras de cómo reconocerte tu apoyo y tu respaldo y tendrás mi gratitud y mi amistad siempre”, se escuchó en la conversación.

