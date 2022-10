Ricardo Monreal presentó denuncia contra Layda Sensores ante la FGR

Ricardo Monreal explotó contra los miembros de la oposición en el Senado (foto: Senado de México)

El senador Ricardo Monreal, perteneciente a la bancada de Morena, partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó una denuncia contra Layda Sansores ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Así lo confirmó en un breve encuentro con la prensa durante el acual aseguró que no se debe permitir que la gobernadora de Campeche actúe impunemente.

“La presenté (la denuncia) porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública, tampoco podemos aplaudirle que viole la constitución y la ley y que simplemente la impunidad la proteja”

Detalles sobre mi visita a la Fiscalía General de la República. Siempre hay que hacer valer la legalidad. #LaLeyEsLaLey #NiNosVamosADejar #NiNosVamosARajar

https://t.co/ofa6MZmTse — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 28, 2022

Los rumores sobre las acciones legales comenzaron con un video que Monreal compartió en redes sociales, en el que se le ve caminando, mientras saluda a los asistentes de los medios de comunicación, y dice “los voy a, nomás, a esperar porque cómo lo filtraron, quién lo filtró, nomás por ustedes, por respeto a su trabajo”.

Cuando un reportero le pide platicar a qué iba a la FGR, el senador responde que después les platica. “Quién les filtró tanto, son muy vivos, voy a entrevistarme con el fiscal y posteriormente veré otras cosas”, dice antes de ingresar al recinto.

Rumbo a la Fiscalía General de la República (@FGRMexico). pic.twitter.com/rr0CzwbjqT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 28, 2022

“Morena no es de nadie”: Monreal

En un video anterior, publicado por la mañana de este viernes, se ve al senador caminar por las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el video, explica que “nos toca, como cada semana, clases de 7 a 11 este viernes, nunca faltamos a nuestra clases frente a grupo”.

Y continúa “fue una noche larga, porque estuve revisando la denuncia que voy a interponer por los hechos de intervenciones privadas de manera ilegal, y estuve revisando algunas jurisprudencias, doctrina, derecho comparado, pero ya prácticamente la concluí, vamos a presentarla estos días”.

El senador de Morena, menciona que por ello se desveló y durmió poco, “pero es un fin de semana importante, estaré en Uruapan, Michoacán, mañana allá los veré en el informe de un senador que quiero mucho, Casimiro.

“Ánimo, hay que luchar por la justicia, lo que nos mantiene en la lucha por conservar nuestra función como fundadores de Morena, es precisamente el presidente de la República y los militantes de Morena, aquellos fundadores que perdieron su vida, a los que recordamos a hora el Día de Muertos, por ellos me mantengo luchando dentro de Morena, porque Morena no propiedad de nadie, y muchos han dado su vida, muchos y muchas han ofrendado su vida, por eso este día de muertos los recuerdo y les rindo memoria, y por eso voy a luchar dentro de Morena, para suceder al presidente López Obrador, a la buena, les vamos a ganar”, concluye el senador.

Estamos en la División de Estudios de Posgrado de la @UNAM_MX, para mi cátedra. Fue una noche larga; reviso la denuncia que interpondré por los hechos de intervenciones ilegales en conversaciones privadas. Vamos a luchar por la justicia; MORENA no es propiedad de nadie. pic.twitter.com/GXwVrpshcM — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 28, 2022

El pasado martes, la gobernadora del estado de Campeche Layda Sansores, utilizó su espacio de Martes de Jaguar para lanzarse contra el coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, y presentar una conversación con Moreno Cárdenas.

En un primer momento, la mandataria local mandó mensaje al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y detalló que “no es espía”, sino que le llegó un material de 337 mensaje de WhatsApp que involucran a tal personaje; sin embargo, detalló que varias personas le hicieron llegar nuevos mensajes que tienen como protagonistas a diferentes personas.

Asimismo, llamó “encantador de serpientes” al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues sentenció que todos los políticos caen a sus pies, situación que calificó de no comprender, pues dijo que en múltiples ocasiones ha comprobado que éste no cumple con sus palabras.

Posteriormente, presentó el audio donde Monreal Ávila y Moreno Cárdenas acuerdan cómo trabajarán en la elección del 2021 para que el hermano del senador, David Monreal Ávila, gane la gubernatura de Zacatecas, tanto así que el priista sentenció que “está en manos” del morenista.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dio a conocer algunas conversaciones que tuvo Monreal con Alejandro Moreno.

En la serie de conversaciones que se presentaron, se pudo ver como ambos personajes se pasan presuntamente información sobre investigaciones que tienen algunos medios de comunicación sobre sus personajes.

En un primer momento, se pudo leer a Monreal Ávila preguntarle al priista si ya había promovido un amparo sobre un tema que ambos habían planteado; ante lo cual Alito le indicó que siguió las recomendaciones de su abogado, por lo que no presentó su amparo porque podría perder sus bienes, situación que aprobó el morenista.

Sin embargo, el momento más fuerte fue cuando supuestamente Monreal recriminó a Alito el no crear una alianza entre Morena y el PRI para Zacatecas; no obstante, el priista indicó que no pudo llevar a cabo los acuerdos con el fin de consolidar su apuesta con la oposición, pero indicó que el personaje que puso en la elección serviría para que el partido guinda ganara.

Tras darse a conocer las conversaciones, Monreal informó que interpondría una denuncia contra la Gobernadora.

