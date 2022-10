“La victoria nos une”: Sandra Cuevas presumió fotos junto a Ricardo Monreal

Ricardo Monreal defendió a Sandra Cuevas del asedio del poder judicial de la Ciudad de México (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA/@SandraCuevas_)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, presumió fotos junto al coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila. Su encuentro se dio en la presentación de la campaña publicitaria anual de cerveza Victoria.

“En la presentación de la campaña publicitaria anual de @VictoriaMX, tuve el placer de coincidir con el Dr. @RicardoMonrealA y disfrutar juntos del cortometraje: ‘Cempasúchil: Somos Ofrendas Vivas de los que ya no Están’. ¡La Victoria nos une! #SandraCuevasAlcaldesa”, redactó la alcaldesa de Cuauhtémoc este jueves 27 de octubre.

Cabe destacar que por el momento el coordinador de la bancada guinda se encuentra en un roce con la autodenominada Cuarta Transformación (4T), esto, tras el reciente conflicto con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

Y es que la gobernadora de Campeche, durante su emisión del Martes del Jaguar, aprovechó para lanzarse en contra del también morenista y presentó una conversación con el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas.

En el audio Monreal Ávila y Moreno Cárdenas supuestamente acordarían de cómo trabajarían en la elección del 2021 para que el hermano del senador, David Monreal Ávila, gane la gubernatura de Zacatecas, tanto así que el priista sentenció que “está en manos” del morenista.

“Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras de cómo reconocerte tu apoyo y tu respaldo y tendrás mi gratitud y mi amistad siempre”, se escuchó en la conversación.

Durante una breve conferencia de prensa que realizó en el recinto de Paseo de la Reforma, Monreal Ávila reconoció que lo único que lo mantiene en la 4T es el respeto y el aprecio que le tiene al Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, sentenció este jueves 27 de octubre: “Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el Presidente de la República, él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha. Y no voy a salir por la puerta trasera de Morena y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto. Tengo mi criterio propio, mi autonomía de pensamiento. No creo en el pensamiento universal y no soy traidor por querer democratizar las decisiones de mi organización política”.

Asimismo, el pasado miércoles 26 de octubre, Monreal adelantó que tomará acciones legales tras filtraciones de Layda Sansores: “No nos distrae nada, ni los juegos de artificios, ni las descalificaciones, ni las intrigas” y en su momento y a su momento, ejerceremos nuestro derecho, como lo afirmé”, aseguró.

Este jueves, el senador indicó que los ataques no vienen solo por parte de la gobernadora de Campeche sino de todo el grupo de la apoya, mismos que no hicieron caso al llamado de unidad que lanzó el presidente en la mañanera del pasado miércoles.

“Quiero mucho a Layda, respeto mucho a Ricardo Monreal, pero pues hay que buscar la unidad y ni siquiera los opositores, a los conservadores hay que verlos como enemigos, son adversarios, no hay que tener enemigos”, destacó el presidente López Obrador.

Cabe destacar que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como una de las principales opositoras de Monreal, apoyó a la gobernadora de Campeche frente al conflicto con el morenista.

