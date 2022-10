Elon Musk: de emprendedor de videojuegos a los 12 años hasta convertirse en el dueño de Twitter a los 51

Fotoarte: Jovanni Pérez/Infobae

Elon Musk, la persona más rica del mundo y dueño de importantes empresas como Tesla y Neuralink, completó la compra de Twitter, una de las redes sociales más importantes e influyentes de la actualidad, pagando por ella USD 44 mil millones.

Esta información fue confirmada por la misma compañía en una presentación de valores este viernes. La red social dijo que el acuerdo entró en vigor el pasado jueves, como parte de una presentación que notifica su intención de dejar de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York.

También se dio a conocer que, tras completar la compra, Musk despidió al CEO Parag Agrawal y a otros dos ejecutivos.

En el último listado de las personas más ricas del mundo, dado a conocer por Forbes a inicios de año, se estimó que la fortuna de Musk era de USD 219 mil millones.

Elon Musk dio USD 44 mil millones por Twitter. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Sin embargo, no siempre Musk ha tenido este título o ha contado con una fortuna tan grande.

Historia de Elon Musk

Su nombre completo es Elon Reeve Musk, y es quizá la figura más icónica del mundo en lo que va de este siglo. Es emprendedor, físico, inventor, magnate financiero, programador, y tiene una gran personalidad. Musk ha logrado llegar hasta donde nadie había llegado.

El empresario multimillonario nació en Pretoria, Sudáfrica, el 28 de junio de 1971, sin embargo, es nacionalizado canadiense y estadounidense. Es fundador de empresas como Paypal, Tesla, SpaceX y Solar City.

Hijo de Errol Musk y Maye Musk, es el mayor de tres hermanos: Kimbal y su hermana Tosca. A los 10 años se inició como programador, logrando vender su primer videojuego llamado Blastar a los 12 años por USD 500. Desde entonces ha cultivado un gran gusto por la programación, lo cual le ha permitido ir sumando dinero. Al principio lo gastaba en equipos de computación, comics y juegos de rol.

Actualmente, Elon Musk es la persona más rica del mundo. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Años después, cuando tenía 17, decidió irse de casa y emigrar a Canadá, país en el que residen gran parte de la familia de su madre, Maye Musk, quien era hija de padres estadounidenses y oriunda de Regina, capital de Saskatchewan. A los 18 años, Elon Musk nuevamente se muda con su madre y sus hermanos, y se van a vivir a Kingstom, Ontario. Allí, la situación económica se vuelve un poco difícil para la familia: los hermanos Musk tuvieron que pedir préstamos, trabajar duro y esforzarse para ingresar a la Universidad.

Comenzó sus estudios en la Universidad de Pennsylvania en 1992, tras lograr obtener una beca para estudiar Economía y Física. Allí recibió sus títulos de licenciado en Física de la Facultad de Artes y Ciencias y la licenciatura en Economía por la Escuela de Negocios Wharton. Para 1995 se muda a California y se matricula en la Universidad de Stanford para cursar estudios de doctorado en Física Aplicada y Ciencias Materiales.

A los dos días de estar en la universidad, decide abandonar estos estudios, eligiendo perseguir el sueño de formar su propia empresa. Esto lo va a lograr gracias a la ayuda de su hermano Kimbal y su amigo Greg Kouri. De esta forma nace Zip2, una empresa de tecnología dedicada a proporcionar servicios de desarrollo, alojamiento y mantenimiento a diferentes sitios web de medios de comunicación. Para 1999 sería vendida por USD 307 millones, de los cuales, 22 le correspondieron a Elon.

Primeras empresas de Musk

Para hablar de los inicios de Elon Musk en el mundo empresarial, hay que remontarse a marzo de 1999. En ese momento decidió invertir USD 12 millones en X.com, una empresa financiera fundada con Ho (ingeniero que trabajó con él en Zip2). A este proyecto se sumarían también dos canadienses con experiencia financiera, pero que tras 5 meses abandonan la compañía.

Elon Musk fue fundador de la empresa PayPal, que en un principio se llamaba X.com. REUTERS/Thomas White/Illustration//File Photo/File Photo

Al año siguiente X.com se fusiona con Confinity, formando una empresa dedicada a servicios financieros de transferencias de dinero, llamada PayPal. Elon Musk asume el cargo de CEO por ser accionista mayoritario y prevalece el nombre de X.com.

En junio de 2001, tras muchas batallas internas tratando de unificar criterios en cuanto a qué software utilizar, si Linux o Microsoft, la empresa cambia su nombre a PayPal Inc. Para el 2002, PayPal, que ya facturaba USD 240 millones, empieza a cotizar en la bolsa y recibe una oferta de compra de eBay a lo que Musk y Mortiz se opusieron. En el mes de julio de ese mismo año, eBay finalmente compra PayPal por USD 1500 millones.

Desde que estaba en la universidad, Elon Musk ha considerado que existen tres áreas de exploración que deben ser desarrolladas como su misión principal, y es evidente que a ellas está dedicando sus esfuerzos.

Estas son: los avances tecnológicos e internet, la conquista del espacio como medio de perseveración de la raza humana, en el que se ha puesto como meta llevar a una nave tripulada a marte en 2030; así como el desarrollo de las energías renovables para dejar de lado los combustibles fósiles.

Para Musk, existen tres áreas de exploración que deben ser desarrolladas: los avances tecnológicos e internet, la conquista del espacio como medio de perseveración de la raza humana y el desarrollo de las energías renovables para dejar de lado los combustibles fósiles. REUTERS/Hannibal Hanschke/Pool/File Photo

Empresas de Elon Musk

Elon Musk siempre ha sido un muy prolífico empresario, y con una gran visión del futuro. Todo empezó con Zip2, la primera empresa de tecnología creada con su hermano, y que le aportó un buen ingreso por su venta. Después, con una parte de esa ganancia, crea X.com y posteriormente PayPal, cuya venta le provee del capital suficiente para fundar sus nuevos proyectos.

En la actualidad, sus empresas son: Tesla Inc; SpaceX; SolarCity; Hyperloop One; Open AI; Neuralink; The Boring Company y Musk Fundation.

SEGUIR LEYENDO: