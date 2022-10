Suman tres asesinatos a periodistas que el Gobierno no investiga como agresión a la prensa

63 periodistas han sido asesinados en lo que va del sexenio de López Obrador; 13 en el 2022. (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

El asesinato de la periodista Lourdes Maldonado (23 de enero) fue uno de los que abrieron el 2022, el año más letal contra la prensa del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La justicia para la profesional llegó nueve meses después, luego que se dictaran más de 20 años de prisión a los tres responsables del crimen.

Cabe destacar que, esta condena resolvería sólo uno de los 13 homicidios a comunicadores en el 2022 que la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) contempla en su listado para investigar y sancionar a los implicados.

Es decir, una docena de familias aún no ha accedido justicia, pues las 21 vinculaciones a proceso o las 32 órdenes de aprehensión no significa que “el crimen haya tenido castigo”, tal cual presume el Federativo. Como si no fuera suficiente,, tres asesinatos de periodistas ni siquiera están contemplados como un atentado contra la libertad de expresión para el Federativo.

“Con esto ya son los tres primeros sentenciados de los homicidios contra periodistas perpetrados en el año. Es decir, los trece casos”, confirmó el Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía durante la mañanera de este 27 de octubre.

Hasta este 27 de octubre, el Gobierno Federal investiga 13 casos de periodistas asesinados. (Captura: Gobierno de México)

Los primeros dos casos descartados fueron los de Roberto Toledo y Jorge Camero, por demostrarse que supuestamente ninguno de los dos se desempeñaban en el ámbito informativo al momento de la agresión. A grosso modo, se habían retirado del oficio.

Sin embargo, la otra dupla de asesinatos (ambos perpetrados en agosto) también son excluidos del fatídico listado y cifras que Mejía Berdeja presenta semanalmente en su sección de Cero Impunidad.

Allan González es el otro reportero que fue ultimado en agosto de este año en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente; y quien, al igual que Toledo y Camero, no es actualmente investigado como agresión a la prensa.

González fue asesinado el 11 de agosto junto a sus tres compañeros de trabajo (radio Switch de Mega Radio) a las afueras de una pizzería cuando realizaban un control remoto completamente en vivo. Esto, durante la violenta jornada que azotó a Chihuahua tras una riña en el Cereso de Ciudad Juárez.

Y si bien el multihomicidio (de Allan y sus equipo) se confirmó a través de la mañanera siguiente, así como la activación del Mecanismo de Protección a Periodistas, Mejía Berdeja destacó que dicha agresión habría sido circunstancial de otro conjunto de agresiones. Por lo que se descartaría un ataque directo.

“Esto se deriva de un conjunto de agresiones que se dieron en diferentes puntos de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, donde hubo este tipo de eventos”.

La muerte de tres periodistas no es investigada como atentado contra la prensa; en uno aún no se descartan motivos personales. (Ilustración: Infobae/Jovani Pérez)

Investigan a Juan Arjón López como atentado contra la prensa, pero no descartan móvil personal

Tan sólo unos días después del homicidio de Allan González, el 16 de agosto se halló el cuerpo sin vida del periodista, Juan Arjón López, quien había desaparecido el 9 de agosto en San Luis Río Colorado, en Sonora.

Fue la Fiscalía General del Estado (FGE) la que confirmó el lamentable hallazgo del comunicador, luego de comparar los indicios que familiares habían proporcionado para su identificación; su cadáver presentaba un golpe en la zona del mentón, con el cual se determinó que la causa de muerte había derivado de un traumatismo craneoencefálico.

No obstante, entre las líneas de investigación hasta ahora iniciadas por el órgano estatal incluyen del ámbito profesional y personal. Aunado a ello, Arjón vivía en un centro de rehabilitación desde marzo del 2021, del cual salía periódicamente para ejercer su oficio. Además, la Fiscalía detalló que figuraba en diversos procesos penales relacionados a delitos de amenazas, chantaje, calumnia, allanamiento de morada, portación de arma y contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

La organización Artículo 19 afirmó que el periodista era crítico de las autoridades desde su portal A qué le temes, por lo que solicitaron a la FGE que aplique el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión. Además de que evite el uso de cualquier discurso que pudiera estigmatizar o revictimizar al periodista.

