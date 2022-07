Ricardo Pérez integrante de “La Cotorrisa” hizo una ‘parodia’ sobre la muerte de Paco Stanley

Ricardo Pérez integrante de “La Cotorrisa” hizo una ‘parodia’ sobre de la muerte de Paco Stanley Foto: TikTok @ricardoyanomedijo/Twitter @GilbertoBrenis

A pesar de que han pasado poco más de 20 años del trágico asesinato del famoso humorista Paco Stanley el 7 de junio de 1999 y el cual marcó a toda una generación, dicho crimen sigue dando de que hablar a quienes crecieron con sus famosos programas dentro de Azteca y Televisa, así como a las nuevas descendencias que han escuchado de los rumores que hay detrás de su historia.

En esta ocasión Ricardo Pérez quien es parte de la nueva generación de humoristas mexicanos con su programa de YouTube, La Cotorrisa, decidió acudir al restaurante ubicado al Sur de la CDMX donde el famoso comediante, presentador y miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la vida.

Sin embargo, el creador de contenido decidió hacer una “parodia” del suceso, en el primer plano se puede ver el exterior del famoso restaurante en donde asesinaron a Paco Stanley e inmediatamente se escucha una voz: “Le disparé unos tacos a mis amigos”.

Luego de esto aparece este famoso influencer en compañía de Slobotzky, Alex Montiel y otros más sentados luego de haber terminado de comer, sin embargo, fue Ricardo el que dice: “Oigan voy al baño, ya vengo”.

Acto seguido los demás creadores de contenido dicen “ay no, yo también”, por lo que van tras de él presuntamente al baño, esto haciendo alusión lo sucedido con Mario Bezares y Paco Stanley aquel 7 de junio de 1999.

Cabe recordar que Mario Bezares fue el señalado como el actor principal en el ataque que le quitó la vida a Paco Stanley, ya que el conductor de televisión habría ido a desayunar con su equipo de trabajo (Jorge Gil, Paola Durante y Bezares) y antes de retirarse del lugar “Mayito” se dirigió al baño del restaurante mientras que los demás lo iban a esperar en la camioneta.

Usuarios reaccionaron a vídeo de "parodia" sobre la muerte de Paco Stanley Foto: TikTok

Y fue justamente este acto de haber ido al baño lo que lo salvó de ser parte del atentado que le quitó la vida al entonces conductor mexicano e hirió de gravedad a Jorge Gil.

Como era de esperarse, la publicación del presentador de La Cotorrisa se convirtió en tendencia en las redes sociales sumando poco más de 140 mil “me gustas” y una ola de comentarios por parte de los internautas de TikTok.

“¡Entendí la referencia!”. “El que no entendió es porque no son de los 90s”. “Creo que solo los que tenemos más de 30 entendemos la referencia”. “El ‘le disparé unos tacos a mis amigos’ es parte de la referencia?”. “Mi impulso de decir “Ahí mataron a Paco Stanley” cada vez que pasamos por ahí”. “Muy episodio prohibido de leyendas legendarias”. “A Paul Stanley no le dio risa”, son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios.

Se estaría preparando una serie autográfica de su vida Foto: Twitter

Hace poco menos de un mes, siendo más exactos el domingo 3 de julio del 2022, el presentador de Una tras otra hubiera cumplido 80 años de edad, por ello el hijo del afamado intérprete, Paul Stanley celebró la fecha con un mensaje en las redes sociales: “¡Feliz cumple galán de galanes! Te amo”, redactó el conductor de Hoy.

Por otro lado, es importante mencionar que hace poco el primogénito del difunto humorista mexicano se convirtió en uno de los candidatos naturales para dar vida a su padre en una futura producción biográfica, la cual fue revelada por el conocido litigante Guillermo Pous.

SEGUIR LEYENDO: