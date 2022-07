José Luis Slobotzky integrante de “La Cotorrisa” denunció que le escupieron durante su visita en Oaxaca Foto: Instagram/@slobotzky

José Luis García Slobotzky integrante de La Cotorrisa dio de qué hablar durante el transcurso del pasado 23 de julio cuando a través de su cuenta de Instagram contó que durante su visita en Oaxaca un hombre que supuestamente le iba a pedir un autógrafo, le escupió en el rostro.

Tras el hecho el creador contenido denunció con sus poco más de 1.8 millones de seguidores que le escupieron desde su auto, cuando él había pensado que le iban a pedir una foto o un autógrafo.

“Entrando al hotel, se paró un coche y pensé que me iba a pedir autógrafo o una foto, pinch* nacazo me escupió. Le dije que se bajara, pero nunca se bajó. Te vas a morir con ese remordimiento”, contó Slobo en sus historias de Instagram.

Con un notorio semblante de molestia, el comediante no dudó en retar a la persona que le escupió invitándolo a intentarlo de nuevo, argumentando que sabía dónde podía encontrarlo: “Tú sabes quién eres, llama de Oaxaca y sabes de quién soy. Si todavía tienes ganas aquí estoy”, subrayó.

José Luis García Slobotzky detalló que en la próxima emisión de su programa La Cotorrisa contará toda la anécdota completa y que por lo pronto ya se la había hecho saber a su colega Ricardo Pérez: “En el próximo episodio de La Cotorrisa, les cuento la historia completa, pero sí estuvo muy cagad*”, indicó.

Para finalizar su mensaje, Slobotzky agradeció a todos los seguidores de La Cotorrisa que se dieron el el tiempo de mandarle un mensaje para preguntarle cómo se encontraba después del bochornoso incidente, ya que fueron cientos de mensajes que recibió para poder saber si se encontraba bien.

(Foto: Captura de pantalla)

“Estoy bien, no me escupió un dragón, me escupió un nacazo y ya, pero gracias por preguntarme si estaba bien. Eso es muy bajo, nunca escupan”, concluyó por medio de su cuenta personal.

Desde el 2020 La Cotorrisa se convirtió en uno de los pódcast más populares al rededor de México y Latinoamérica, es conducido por Slobotzky y Ricardo Pérez, dos standuperos que utilizan este espacio para hablar sobre las anécdotas que sus seguidores les comparten en redes sociales así como para realizar entrevistas a personalidades de la farándula.

En los últimos tiempos en diversas ocasiones las redes sociales se han dividido por el contenido La Cotorrisa; sin embargo, y pese a las críticas, este dúo ha seguido creando contenido aunque en algunas ocasiones sean señalados por el ojo mediático tal y como paso durante el pasado 21 de julio cuando hicieron una ‘parodia’ sobre la muerte de Paco Stanley.

Ricardo Pérez integrante de “La Cotorrisa” hizo una ‘parodia’ sobre de la muerte de Paco Stanley Foto: TikTok @ricardoyanomedijo/Twitter @GilbertoBrenis

En el videoclip subido en la cuenta de Tiktok de Ricardo Pérez, se puede ver el exterior del famoso restaurante en donde asesinaron a Paco Stanley y al fondo como descripción del video se escucha una voz diciendo: “Le disparé unos tacos a mis amigos”.

Luego de esto aparece este famoso influencer en compañía de José Slobotzky y otros influencers sentados luego de haber terminado de comer, sin embargo, fue Ricardo el que dice: “Oigan voy al baño, ya vengo”. Acto seguido los demás creadores de contenido dicen “ay no, yo también”, por lo que van tras de él presuntamente al baño, esto haciendo alusión lo sucedido con Mario Bezares y Paco Stanley aquel 7 de junio de 1999.

Este hecho rápidamente se colocó en la tendencia de las redes sociales llegando a casi 2 millones de reproducciones y sumando una ola de comentarios divisorios por la crudeza de la parodia en el lugar donde perdió la vida el icónico comediante mexicano.

