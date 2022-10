Gustavo Madero y Xóchitl Gálvez pidieron a Sansores que le baje a su tragicomedia

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, senador del Grupo Plural, Gustavo Madero y Xóchitl Gálvez, senadora del PAN. (Foto: Especial).

Luego de que la gobernadora de Campeche Layda Sansores presentara en el Martes del Jaguar una comprometedora conversación entre Alito Moreno y Ricardo Monreal donde presuntamente Moreno Cárdenas ayudó a Monreal Ávila a que su hermano, David Monreal, se convirtiera en el gobernador de Zacatecas al ganar el proceso electoral de 2021; el senador del Grupo Plural, Gustavo Madero pidió a Sansores que le baje a su tragicomedia.

“Está convirtiéndose en un bombardeo, en un fusilamiento de personas a través de revelar información obtenida de manera ilegal para propósitos políticos. Empezaron con Alejandro Moreno. Lo exhibieron, lo amenazaron llegó el fiscal de la cámara de diputados para iniciar un juicio de procedencia hasta que doblegaron a ‘Alito’ y entonces compraron su impunidad”.

El senador dijo que lamentó que la autoridad no haga nada frente a lo que considera un fusilamiento político y una actividad ilegal. “Ahora van contra Monreal y cumplen con una partitura escrita por una mente oscura que pudiera ser el mismo presidente de la república. Una partitura de una tragicomedia que lleva a la política y a la trivialización, el fusilamiento mediático sin posibilidad de defensa y esto es inadmisible”, comentó el senador quien considera que “hasta ahorita la autoridad está como avestruz haciéndose el ojo de hormiga haciendo como que no pasa nada y eso en México se llama impunidad”.

El senador del Grupo Plural, Gustavo Madero lamentó que la autoridad no haga nada frente a lo que considera un fusilamiento político. (Foto: Captura de Pantalla).

Por su parte, Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, dijo que la gobernadora Sansores “es una mujer muy incapaz que subsana su incapacidad con el show, y yo le diría que se ponga a trabajar”. Por ello le advirtió que la impunidad de la que hoy goza no durará para siempre.

“El poder no es para siempre. Y si hoy se siente empoderada, era la hija de un personaje muy oscuro de la política y obviamente ese señor tenía prácticas similares cuando fue gobernador de Campeche, el señor Sansores. No sé si eso es lo que mamó en su casa y eso es lo que ella quiere poner en práctica, pero lo que yo le diría es que violar la ley es algo delicado y grave. No va a gozar de impunidad para siempre”, indicó.

Finalmente, la senadora del PAN recalcó que no está bien que para los campechanos que solo haya show y no haya trabajo: “Vimos su trabajo en la delegación Álvaro Obregón y fue un desastre”, abundó la senadora blanquiazul.

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, dijo que la gobernadora Sansores "es una mujer muy incapaz que subsana su incapacidad con el show. (FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM).

En tanto el senador de Morena Higinio Martínez, reprobó la divulgación de la conversación que involucra a su coordinador de bancada, Ricardo Monreal y que fueron divulgados en el programa Martes del Jaguar de Layda Sansores. Y es que para el morenista son prácticas que deben dar para los adversarios y no entre ellos pues no van a “transformar al país si entre nosotros nos ponemos golpes”.

“A mí me parece que eso no es correcto entre compañeros del mismo partido, con figuras públicas tan importantes como la gobernadora o un líder del Senado. Eso no debe ser publicado. Diferencias hay muchísimas entre los de Morena”.

A lo anterior, Higinio Martínez destacó que la ropa sucia se lava en casa: “Eso no se hace público, eso no se vale desde mi punto de vista no se vale. Yo no sé si sea cierto o no lo que se diga, pero eso no se vale. Eso no es así”.

Así como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, respecto a que tanto Monreal como Sansores deben hacer las paces y dejar de pelear, el senador de Morena comentó: “Esas son prácticas que deben darse para los adversarios, por supuesto nuestros enemigos, y eso es lo que no debe de haber porque nosotros como Morena tenemos un propósito, que es transformar al país y no vamos a transformar al país si entre nosotros nos ponemos golpes. Ya lo dijo el presidente Andrés Manuel no se vale, eso no debe hacerse y yo sostengo lo mismo”, sentenció el texcocano.

