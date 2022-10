“Una auténtica vacilada”: así se burló Javier Lozano de los chats de Monreal revelados por Layda Sansores

Javier Lozano arremetió contra Layda Sansores por mensajes de Ricardo Monreal (Fotos: Twitter/Monreal//Cuartoscuro)

Luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundiera audios entre Ricardo Monreal y Alejandro Alito Morena en su programa Martes de Jaguar, las críticas y burlas no han dejado de llover, entre ellas, la del diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón.

Este miércoles 26 de octubre, a través de su cuenta oficial de Twitter, el ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) declaró que revelar información privada es un delito federal.

Asimismo, indicó que la acción es una violación al artículo 16 de la Constitución Política, ya que este se señala que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley”.

Es un delito federal y violación al artículo 16 constitucional. En cuanto al contenido, una auténtica vacilada: fondo y forma. #LaydaSansores https://t.co/CaGEkmOQcG — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) October 26, 2022

En el mensaje, el legislador de Acción Nacional ironizó en que, en cuanto al contenido de los mensajes de texto que mostró la mandataria de Campeche, son una “auténtica vacilada”.

“Es un delito federal y violación al artículo 16 constitucional. En cuanto al contenido, una auténtica vacilada: fondo y forma”

Y es que el pasado 25 de octubre, durante su programa Martes del Jaguar, Layda Sansores publicó una presunta conversación en la que el coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal, apoyó al dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alito Moreno, para promover un amparo para que no congelen sus bienes.

Con estas conversaciones, ¿cómo no nos vamos a sentir indignados?… Él está obligado a explicarnos por qué trafica con la justicia, por qué la usa como moneda de cambio para beneficios personales. pic.twitter.com/0tGqSdomM2 — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 26, 2022

La conversación data de inicios de 2020, y en ella se dio a conocer que tanto Monreal y Moreno se mantuvieron comunicados para promover el amparo y evitar que el priista pierda sus bienes.

“Sabes que estoy en tus manos y solo te la debo a ti, hermano”, fue el supuesto mensaje de Alito Moreno al senador de Morena luego de que dijera que avanzaría en el amparo.

Meses después, a finales de 2020 y previo a las elecciones en Zacatecas (en la que ganó David Monreal, hermano del morenista), se lee como Ricardo Monreal recrimina a Alejandro Moreno por no hacer una alianza entre el PRI y Morena para afianzar el triunfo de su hermano.

Otra vez la Gobernadora manipulando y alterando conversaciones, me imagino que usa el programa https://t.co/0qHJ1lBcPP.



Una pena tanto espectáculo mientras los delitos y los homicidios en Campeche crecen más del 1000%. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 26, 2022

“Quedamos que en tierra va hombre, y no hay alianza, por favor??? Me impresiona tu falta de palabra conmigo, es lamentable. Me duele tu engaño, podría esperarlo de cualquiera, menos de ti”, escribió Monreal en un mensaje.

Tras ser publicados los mensajes, el dirigente del tricolor replicó con un saludo y respaldo al morenista en su cuenta oficial de Twitter.

“Mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo al senador Ricardo Monreal, un político de experiencia, que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. A su partido le faltan muchos como él”

Independientemente del contenido basura, falso, truqueado e intervenciones ilegales en conversaciones privadas, no se puede aplaudir la ilegalidad, como señalé, voy a ejercer mi derecho en la instancia correspondiente. pic.twitter.com/Dj3l5G8T4A — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 26, 2022

Por su parte, la tarde de este miércoles Ricardo Monreal adelantó que tomará acciones “ante las instancias legales competentes” por la filtración hecha por Layda Sansores.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el morenista declaró: “Voy a actuar y a ejercer mi derecho oportunamente ante las instancias legales competentes, y no voy a ceder hasta que se cumpla con la Constitución y la ley”.

En el audiovisual, el legislador insistió en que, desde que decidió participar como aspirante a suceder en el cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se multiplicaron los ataques en su contra, tanto externos como internos, “promovidos, patrocinados y tolerados desde las oficinas de la aspirante y los aspirantes al mismo cargo; algo lamentable”.

