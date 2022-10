Quién es la conductora que dejó Venga la Alegría para irse con Gustavo Adolfo Infante

Érika González pasó de "Venga la Alegría" a "De Primera Mano" sin despedirse de TV Azteca (Foto: captura de pantalla/ Instagram @erigonzalezof)

Después de la salida de Mónica Noguera de De Primera Mano, los productores del programa se dedicaron a buscar a una nueva conductora, siendo Érika González la elegida, sin embargo, para poder integrarse a las filas de Imagen Televisión, la presentadora tuvo que dejar TV Azteca.

El pasado 11 de octubre De Primera Mano (DPM) celebró que una nueva cara se integraría al programa, esto debido a que Mónica Noguera abandonó el programa el 10 de junio luego de cinco años haber trabajado en él. Desde entonces, varias comunicadoras estuvieron a prueba para sustituir a “Mona”, y aunque se rumoró que sería María Inés Guerra, se reveló que más bien sería la regiomontana Érika González quien tomaría el lugar de Noguera.

Algo que llamó la atención de la nueva integrante de Imagen Televisión es que anteriormente era conductora de Venga la Alegría (VLA) y no anunció en sus redes sociales que dejaría este programa y a TV Azteca para integrarse a De Primera Mano.

Fueron varias semanas en las que se rumoró la salida de Érika de VLA debido a que desde inicios de septiembre dejó de compartir en sus redes sociales contenido del programa. Además, a finales del mes, Álex Kaffie dio a conocer que González ya había sido seleccionada como la nueva integrante de DPM.

Esto causó que sus seguidores la cuestionaran al respecto en redes sociales con preguntas como: “¿Ya no estarás en venga la alegría?”, “¿Dónde andas? Ya no te he visto en VLA...”, “¿Es cierto que te vas a Imagen TV y ya no te veremos en Venga la Alegría?”; sin embargo, ella no respondió.

Fue hasta el pasado lunes que la presentadora se presentó en De Primera Mano, evitando hablar de su paso por VLA y compartiendo su felicidad por integrarse al programa.

“La verdad estoy súper contenta de estar acá son 10 años que llevó ya en la Ciudad de México, picando piedra. Mucha gente dirá: ‘Bueno, ¿y qué ha hecho? Este video (sobre su carrera) me encantó; es poco recordar también y aplaudirse el camino que tú sabes y todos lo que estamos aquí presentes. Es duro, es difícil, pero si somos apasionados como yo podría considerarme en esto, es que no se siente como trabajo ahorita estoy nerviosa, porque es ese nervio de comenzar algo nuevo”, dijo Érika al ser presentada por Gustavo Adolfo Infante.

¡@erigonzalezof es la nueva integrante conductora con nosotros y le damos la bienvenida al estilo #DePrimeraMano👌! #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlmzAF pic.twitter.com/bqPhU3mNIo — De Primera Mano (@deprimeramano) October 11, 2022

La conductora también compartió que tiene experiencias en la televisión y la radio que respaldará su trabado y confirma que “sumará” a DPM.

“Los admiro a cada uno de ustedes, que sepan que vengo a sumar, que soy ñoña que me gusta estudiar, que me gusta saber de lo que hablo, que he reporteado, que he hecho radio como bien lo decía este reportaje conozco a los compañeros de esta producción y gracias a todos lo que han confiado en mí y nada espero divertirnos también”, agregó Érika González.

Según el sitio de TV Azteca, la nueva conductora de Imagen Televisión inició su carrera en 2005 como locutora en Multimedios Radio y en la Universidad de Monterrey. Luego de esto, se integró al programa La Licuadora de TV Nuevo León.

Fue en 2010 ingresó a Televisa como conductora, reportera y redactora, pero a los ocho años se mudó a TV Azteca para ser reportera del programa Todo un Show, de donde pasó a ser parte de Venga la Alegría.

