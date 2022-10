Criticaron a Rubius y AuronPlay por “burlarse” de los ESLAND en México

Auron ya aclaró la situación (Foto: Instagram/@auronplay y @elrubiuswtf)

La segunda edición de los premios ESLAND (España, Latinoamérica y Androrra) tendrá como sede México, pero tan pronto David The Grefg Cánovas hizo el anuncio, creadores de contenido como Rubén El Rubius y AuronPlay ya dejaron en claro que tienen una gran disposición de viajar para el evento.

En medio de una transmisión en Twitch, El Rubius mencionó lo siguiente:

“Si Barcelona ya me parecía lejos (la primera edición)... si hacen el evento principal en México, que paguen otros mini eventos en España y Andorra también para que la gente si vaya, nadie va a ir a México, solo tú, Juan (Guarnizo).”

Por su parte, AuronPlay mencionó lo siguiente: “Yo creo que en los ESLAND solo van a estar Grefg, Juan Guarnizo y Luisito Comunica” y “A mi ya me dio COVID solo de pensar en ir”.

En la misma conversación, los creadores de contenido provenientes de países latinoamericanos señalaron que era injusto que ellos siempre tuvieran que viajar a algún país de Europa para otros eventos como La Velada del año 2.

En respuesta, los streamers señalaron que México se encontraba muy lejos geográficamente y por tanto, lejos de su alcance como para viajar.

En redes sociales como Twitter y Facebook rápidamente se viralizaron críticas a estos creadores de contenido, pues muchos internautas dijeron que había sido inadecuada la forma en que se expresaron de México, ya que se interpretó como una burla. También señalaron que Juan Guarnizo y Komanche se vieron incómodos, ambos de nacionalidad mexicana.

@ixmoixmo gracias Juan y Komanche por no dejar morir a LATAM 🙌🏻 ♬ sonido original - gpatinoo

“No puedes confiar en nadie, en especial en tus héroes”, “Y pensar que están en dónde están gracias a latinoamérica”, “se me cayeron dos ídolos” y “Creo en la superioridad de la comunidad de latinoamérica” fueron solo algunos de los comentarios que pudieron leerse en redes sociales.

La molestia por parte de las personas se incrementó porque la comunidad que ve las transmisiones de los youtubers españoles también está conformada por personas de latinoamérica. En cuestión de horas, las reacciones de Rubius y Auron se hicieron virales en decenas de TikToks donde incluso “cancelaron” a los jugadores de videojuegos y streamers.

“Yo viendo como los mexicanos apoyamos a nuestros ídolos y ellos en el primer evento en México solo se burlan”, escribió un joven como descripción de su video.

El evento se realizará en enero de 2023, de acuerdo con lo anunciado por el streamer David The Grefg Cánovas. En su transmisión de Twitch de este 27 de octubre, Aurón habló sobre la polémica e intentó aclarar que sus palabras no tenían como objetivo ofender a la comunidad que lo ve.

Supuestamente, el creador de contenido solo estaba haciendo uso de su conocida ironía, además, su comentario sobre el coronavirus surgió porque en la primera edición de los ESLAND se contagió de la enfermedad que provocó una pandemia. “Real tuve COVID en ESLAND 1, Barcelona”, mencionó.

Además, aclaró que la broma iba orientada hacia otro creador de contenido que se hace llamar Komanche. Incluso aseguró que la mayoría de los invitados si asistirá al evento.

“Era un chiste entre amigos, aquí no nos estamos metiendo con México ni con nadie, nos estábamos metiendo con Komanche, que es nuestro colega, es un chiste que quiere decir que él está más tiempo en España que en México. No va con mala intención, no es ‘Me apetece jod..r a todo México, me apetece porque soy tonto’ Esto es broma pero no va para atacar a nadie, decir “que pereza ir por 12 horas”, pero yo creo que el 98% de los invitados irá ”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: