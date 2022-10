Un programa intentó “cancelar” la canción Devuélveme a mi chica de Hombres G y así respondió David Summers

La clásica canción fue duramente juzgada

Existe una canción que nunca puede faltar en cada fiesta de salón, se trata de Devuélveme a mi chica de Hombres G, un tema musical de desamor que mucha gente corea con gran alegría. Sin embargo, su letra no había sido cuestionada desde 1985 —año en que fue lanzada— hasta el pasado 18 de octubre en el programa español Pasapalabra.

Ana Morgade, la presentadora del programa aseguró que hay un par de expresiones cuestionables en la letra de Devuélveme a mi chica, por lo que ha “envejecido mal”.

Por su parte, David Summers ya respondió a la crítica, a través de su cuenta de Twitter, el cantante que fue compuesta en un contexto diferente al actual y la intención no era realmente ofender a alguna persona:

La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?🤔 https://t.co/f3fwdiyXXj — David Summers (@DavidSummersHG) October 20, 2022

“La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?”

Aunque fue la conductora de televisión quien tuvo que cantar la letra para que fuera identificada en el concurso, después añadió un comentario sobre ciertas líneas de la popular canción:

“Y otra cosa que también tengo que decir, hay un insulto que usa que no está nada bien para insultar a alguien y lo de maric... está fatal, porque no es un insulto, para empezar”, explicó.

Después, la presentadora agregó que otra de las frases juzgables es la que le da el título a la canción, pues ninguna persona puede “poseer” a su pareja como para tener que “devolvérsela” a alguien:

Lo de Ana Morgade en Pasapalabra sintiéndose ofendida un segundo después de cantar y bailar la canción de Hombres G es de una psicopatía progresista insuperable. — Juan (@juanLR_r) October 20, 2022

“Eso de devuélveme a mi chica también está muy mal porque las mujeres no somos como un bolso de devolverlo ni prestarlo ni robarlo, la letra ha envejecido mal”, dijo.

Cabe señalar que esta canción también es conocida como Sufre mamón, pues es la frase que más se repite en el tema. Entre los comentarios de Twitter se dividieron las opiniones, estos fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse:

“Fácil. Porque en su momento fue lo que fue pero en el año 2022 hemos progresado y se pone de manifiesto.”, “La canción no ha envejecido, sigue igual de fresca que hace 40 años, lo que envejece continuamente es el postureo woke” y “Todas las personas que usan woke en una manera despectiva o un insulto estan del lafo equivocado de la historia.”

Algunas personas incluso criticaron que se estuviera intentando “cancelar” a hombres G. A principios de este año, los integrantes de la agrupación revelaron la verdadera historia detrás de la canción.

“Hice esa canción para joder a mi novia, que me había dejado. Íbamos a tocar en Rock-Ola, escribí la canción porque me habían dicho que iba a ir con su nuevo novio y escribí la canción para joderles. La escribí en 10 días, la gente ya decía ‘Pica, Pica’ y hablaba con ellos y sabía que la canción ya tenía algo”, señaló el líder de la agrupación, David Summers.

Más adelante, la agrupación se percató que la icónica canción no solo traspasó España, sino que se estaba volviendo en un símbolo de lucha y fiesta en América Latina, principalmente en México, gracias a las palabras altisonantes y el ritmo.

Hombres G revelaron a Yordi Rosado la verdadera historia de la canción Foto: Instagram/@yordirosadooficial

El grupo detalló que no tenía idea de que la palabra “mamón”, la cual se repite varias veces en la letra se consideraba como una grosería fuerte en el México: “¿Decía sufre mamón, desde el inicio?”, cuestionó Yordi Rosado. “No, mamón es como un tonto. No sabíamos que en México era una palabra fuerte. En primera no sabíamos que íbamos a sonar en México”, explicaron los integrantes de la banda.

