Por qué influencers españoles causaron indignación en el público mexicano

Los comentarios de ElRubius y AuronPlay que causaron revuelo enr redes sociales(Foto. Archivo Infobae)

Los Premios ESLAND para creadores de contenido de España, Latinoamérica y Andorra están más cerca que nunca y se llevarán a cabo en México para enero de 2023, algo que no cayó en la gracia de algunos influencers españoles.

Durante un en vivo en la plataforma Twitch, AuronPlay y ElRubius se encontraban transmitiendo una reunión junto con otros creadores, cuando se enteraron de que los premios ESLAND 2023 se celebrarían en el país latino.

La noticia no les pareció tan buena y comenzaron a criticar la decisión de hacerlos en México. Después fue cuando ElRubius aprovechó para hacer comentarios pesados como “nadie va ir a México”.

Por su parte, AuronPlay dijo le quedaba muy lejos y que “tenía miedo de subirse al avión”. Lo que causó risas de varios, excepeto del Komanche y Juan Guarnizo, quienes también estaban en el live.

“Yo creo que en los ESLANDS va a estar Gref, Lusito Comunica y Juan”, dijo AuronPlay de forma burlona, mientras ElRubius decía que su colega Komanche iba a viajar a su casa para ver los premios.

Los clips del directo en Twitch se comenzaron a viralizar en TikTok, pues muchos usuarios expresaron estar decepcionados de estos influencers, ya que sus comentarios habrían sido ofensivos.

De igual forma, Twitter explotó tras esta polémica y muchos de los seguidores mexicanos se molestaron y quedaron decepcionados ante los comentarios de los youtubers españoles.

“Sentí cul*** con lo que dijeron Rubius y Auron, y en parte Komanche y Juan tienen razón, porque vengan una vez a México no pasa nada”; “Puedo ser muy fan de ellos pero hacer comentarios así acerca de México está muy fuera de lugar, se deben a LATAM y no aprecian eso”; “Por más que me guste Rubius y Auron, que feo se escuchó como hablaron de México, ni soy de México y sí dolió. Si no quieren venir a LATAM bien pero por qué hablar así we”, comentaron internautas.

Muy respetable que no quieran asistir a los ESLAND, pero en serio ¿Hacer esa clase de comentarios?, La comunidad LATAM apoya mucho a Rubius y a Auron, claro, a más streamers. Habían mejores formas de decir que no querían ir. — Beherit Gho (@MathaliRovel) October 27, 2022

La polémica causó tanto revuelo que esto llegó a oídos de AuronPlay, quien respondió tajante ante la respuesta del público mexicano y aseguró que la indignación era una tontería.

“A mí personalmente México me pilla lejos, sí está lejos, esto no creo que sea ninguna mentira para nadie”, señaló.

Asimismo, el influencer aclaró que cuando dijo que le dio Covid no se refería a México, algo que algunos malinterpretaron y creyeron que estaba discriminando al país.

“Correcto, a mí me dio Covid en los ESLAND, la primera edición que eran en Barcelona. Yo tenía intención de ir, bueno no los teníamos pero al final dije venga, va, voy a hacer el esfuerzo pero me dio Covid y no pude acudir”, aclaró.

Es por esa razón que durante el en vivo dijo “nada más de pensar en ir me da Covid”, refiriéndose a la anterior experiencia, más no que viajar a México le causaría esa enfermedad.

“He visto muchos comentarios que decían: ‘Es que Auron piensa en venir a México y le da Covid’. No, no, estoy hablando de la primera edición de los ESLAND, que era tal presión la que yo tenía de ir que me dio Covid, en los ESLAND 1 en Barcelona amigos, nada que ver con México”, puntualizó.

Finalmente, el influencer sugirió que las personas que se habían enojado por estas palabras debería dejar de ver tiktoks y ponerse a trabajar, además, argumentó que no era nada personal porque la gente que lo conoce sabe que le da pereza ir hasta por el pan.

