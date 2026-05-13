Galletas veganas de chocolate: la receta casera que combina textura suave y sabor intenso

Varias galletas veganas de chocolate, con trozos de chocolate derretido y espolvoreadas con azúcar glas, se presentan en un plato blanco junto a la receta escrita en una hoja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las galletas veganas de chocolate se han convertido en una alternativa popular para quienes buscan preparar un postre sin ingredientes de origen animal. Su combinación de cacao y textura suave ofrece una experiencia deliciosa sin complicaciones en la cocina.

Esta receta destaca por utilizar productos fáciles de conseguir y por adaptarse a distintos gustos. Además de ser prácticas, las galletas pueden servirse como snack, acompañamiento para café o como una opción dulce para compartir en reuniones familiares.

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Otro de sus atractivos es el aroma que desprenden durante el horneado. La mezcla entre vainilla y chocolate crea un ambiente cálido en casa y convierte una preparación sencilla en un postre que llama la atención desde el primer momento.

Ingredientes y preparación para unas galletas veganas irresistibles

Una pila de galletas veganas de chocolate con trozos de chocolate y algunas espolvoreadas con azúcar glas se muestran sobre un plato blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 taza de harina de trigo

1/2 taza de azúcar mascabado

1/4 de taza de cacao en polvo

1/2 cucharadita de polvo para hornear

1 pizca de sal

1/3 de taza de aceite vegetal

1/4 de taza de leche vegetal

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/2 taza de chispas de chocolate vegano

Preparación

Precalienta el horno a 180 grados centígrados.

Mezcla en un recipiente la harina, cacao, azúcar, sal y polvo para hornear.

Agrega el aceite vegetal, leche vegetal y vainilla.

Integra todos los ingredientes hasta formar una masa uniforme.

Añade las chispas de chocolate y mezcla suavemente.

Forma pequeñas bolitas y colócalas sobre una bandeja para hornear.

Hornea durante 12 a 15 minutos.

Deja enfriar antes de servir.

La textura de estas galletas puede variar según el tiempo de cocción. Si se dejan menos minutos en el horno, el interior queda más suave; mientras que un horneado mayor aporta un acabado más firme y crujiente.

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Una preparación sencilla para disfrutar en cualquier ocasión

Una bandeja de galletas veganas de chocolate caseras con chips de chocolate derretido y espolvoreadas con azúcar glas, destacando su textura suave y sabor intenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los puntos fuertes de esta receta es su facilidad. No se requieren técnicas avanzadas ni utensilios especiales, lo que permite prepararlas incluso en poco tiempo y con ingredientes básicos de cocina.

También es una opción versátil. Algunas personas prefieren incorporar nueces, almendras o avena para añadir más textura y crear una versión distinta sin modificar la esencia de la receta original.

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Las galletas veganas de chocolate pueden conservarse durante varios días en un recipiente hermético. Esto las convierte en una alternativa práctica para tener un postre listo en casa sin necesidad de preparaciones complejas.

El chocolate como protagonista de un postre casero

Deliciosas galletas veganas de chocolate, preparadas en casa con una receta que garantiza una textura suave y un sabor intenso, ideales para cualquier momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cacao aporta profundidad de sabor y un aroma intenso que transforma esta receta en una experiencia agradable desde el primer bocado. Su combinación con las chispas de chocolate crea un equilibrio dulce que resulta atractivo para chicos y grandes.

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Además de su sabor, la presentación también juega un papel importante. Servirlas tibias o acompañadas de una bebida caliente ayuda a resaltar su textura y hace que el momento sea más especial.

Con ingredientes simples y una preparación rápida, estas galletas veganas demuestran que es posible disfrutar un postre casero lleno de sabor y con una propuesta diferente para cualquier ocasión.

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