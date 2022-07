Carlos Bonavides fue hospitalizado de emergencia en CDMX por una bacteria

Carlos Bonavides fue hospitalizado (Foto: Captura de Pantalla/ Canal de las Estrellas)

Carlos Bonavides, mejor conocido como Huicho Domínguez por su participación en la telenovela El premio mayor, fue fue hospitalizado de emergencia en un nosocomio de la Ciudad de México.

De acuerdo con su esposa Yodi Marcos, el actor permanece bajo observación tras la detección de una bacteria, pues debido a que sólo cuenta con un riñón, la situación podría complicarse.

“Tiene una bacteria, el doctor nos indicó... hay dos tipos de bacteria, el doctor quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte que dice que esa bacteria se puede ir a alguna parte de algún órgano y eso podría ser muy delicado”, explicó durante un encuentro con medios de comunicación.

Aunque la pareja de Carlos no aclaró cuál es el padecimiento específico del actor, apuntó que el artista llegó con un cuadro de deshidratación, pero que cuenta con la atención médica necesaria.

Carlos Bonavides se encuentra delicado de salud (Foto: Instagram @carlosbonavidesoficial)

Ayer se le hicieron unos estudios, no salió nada (el doctor) no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación del doctor, que Carlos sigue con la diarrea, con la deshidratación que a pesar de que le han puesto cuatro bolsas de suero él se sigue sintiendo mal, tiene la lengua muy blanca, sigue mareado, sigue dormido, no quiere hacer nada.

De acuerdo con información extraoficial, aparentemente fue Yodi Marcos junto a su hijo, Tadeo Bonavides, quienes llevaron al famoso a la institución médica para su pronta valoración debido a que comenzó a sentirse mal. En este sentido, Bonavides estaría internado en el hospital Star Médica, ubicado en la colonia Roma.

Cabe recordar que fue en 2018 cuando se dio a conocer que Carlos Bonavides tuvo que someterse a una extripación de riñón, después de que su órgano fuera invadido por un tumor.

El actor se encuentra bajo vigilancia médica tras contraer una bacteria

Y es que en ese entonces, Huicho Domínguez fue llevado al hospital de emergencia por un dolor muy fuerte que experimentó.

“Yo sentía el dolor como un puñal que me clavaban, por eso vine al hospital y pues aquí estoy y espero mi pronta recuperación para regresar al trabajo”, dijo el famoso durante un encuentro con los medios previo a saber que tendría que ser sometido a un procedimiento quirúrgico.

Carlos Bonavides rememoró crudos aspectos de su vida

Aunque Bonavides es uno de los actores más entrañables para el público mexicano, su mundo personal se ha visto seriamente afectado en los últimos años, pues de ser una de las figuras más exitosas, Carlos atravesó por serios problemas económicos derivado de sus adicciones.

Carlos Bonavides brinco a la fama por esta telenovela (Foto: Instagram @carlosbonavidesoficial)

Fue durante una antigua charla que tuvo con Talina Fernández, donde el actor mencionó cómo perdió el piso y puso en peligro su vida en algunas ocasiones, como consecuencia de su severa adicción a las drogas.

“Ya la heroína y la cocaína la usé grande, pero empecé a tomar muy chico, de 14 años, y tomé toda mi vida. Después las drogas llegaron a mi vida y, cuando me hice famoso como Huicho, ese ladrillo me volvió loco, me transformó”, contó el actor a la reconocida presentadora de televisión en su sección del programa Sale el sol.

Bonavides añadió en aquel entonces obtuvo fortaleza para salir de los excesos gracias a su familia, cariño con el cual contó luego de perder la estabilidad emocional por la fama que generó en la telenovela protagonizada por él y Laura León.

