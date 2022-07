Cómo Jorge Campos ayudó a Oswaldo Sánchez a jugar en el Mundial de 2006

(Fotos: Gettyiamges, Twitter/@JavierPuma8a

El debut más emotivo de la Selección Mexicana durante una Copa Mundial fue el que hizo Oswaldo Sánchez en Alemania 2006 pues jugó como portero titular a pesar de que días atrás había perdido a su padre a causa de un infarto que acabó repentinamente con su vida.

Fue el 11 de junio cuando el ex arquero del Santos Laguna defendió la portería después de acudir al sepelio de su padre en México. Una de las figuras claves para que Oswaldo no perdiera su oportunidad de competir en el primer partido del Tri en Alemania fue Jorge Campos.

El Brody se encargó de apoyar logísticamente a quien era el portero de Chivas y así pudiera tener un vuelo exprés a Guadalajara para estar junto a su familia y darle el último adiós a su padre. Durante una entrevista con el Escorpión Dorado, el ex arquero de Pumas confesó qué papel tomó como auxiliar técnico del equipo mexicano.

En cuanto se dio a conocer la noticia del fallecimiento del señor Felipe de Jesús Sánchez, Jorge Campos asumió la responsabilidad de acompañar a Oswaldo en todo el proceso del viaje desde la concentración de la Selección Mexicana hasta Guadalajara.

Acompañó al portero titular del equipo de Ricardo La Volpe en todo su proceso de duelo con su familia, y durante el viaje preparó emocionalmente al jugador para enfrentar el primer compromiso del equipo azteca ante Irán.

De acuerdo con el testimonio del Brody, su función como auxiliar técnico del Tri fue clave porque consideró que él tenía dicha obligación ya que el técnico se enfrenta a otras adversidades, así que agregó que debía darle ese apoyo personal a los jugadores de la selección.

“Esas cosas son muy importantes, el auxiliar juega un papel muy importante y siempre lo he dicho. El auxiliar, de los personajes, es super importante en lo que es el apoyo a los jugadores; transmitir algo, el apoyar en algo. Porque el entrenador está viendo otras cosas”, comentó.

En aquel partido de México ante Irán se jugó el 11 de junio y la muerte de su padre fue el 7 de julio de 2006; a pesar de ello, el cancerbero originario de Guadalajara, Jalisco se mantuvo firme y defendió su arco hasta el final del partido, el cual terminó con un resultado de 3 - 1 a favor de los mexicanos.

“Esos días fueron muy difíciles para el equipo, y no se diga para Oswaldo”, recordó Jorge Campos.

Por su parte, para el mismo canal de YouTube, anteriormente Oswaldo Sánchez confesó cómo es que Campos lo acompañó hasta su hogar para vivir su proceso de duelo tras la partida de su papá. Recordó que tanto la Selección Mexicana como su equipo le ayudó a conseguir un vuelo que lo llevara hasta Guadalajara.

“Me consiguieron un vuelo vía de Gotinga Alemania a París, Campos me hizo el favor de acompañarme todo el trayecto. Si no hubiera sido por él -se lo digo abiertamente- no hubiera llegado a estar con mi padre”, recordó.

Los pupilos de Ricardo La Volpe mostraron su mejor versión en el mundial de 2006 pero fueron eliminados por Argentina. El estilo que parecía desdibujado en fase de grupos pronto volvió a retomar la consistencia que se había visto durante todo el ciclo.

La derrota de México frente a Argentina en el Mundial de Alemania 2006 sigue retumbando en el tiempo. Uno de los protagonistas de ese fatídico encuentro fue Oswaldo Sánchez. Recordó lo traumático que resultó aquel zapatazo irrepetible fruto de la inspiración de Maxi Rodríguez

