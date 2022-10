Alfredo Adame acusó a la ANDA de falta de apoyo tras la golpiza que sufrió

El conductor estuvo involucrado en un altercado el pasado 28 de septiembre; recibió varios golpes en su rostro que le ocasionaron fracturas. (Foto: Instagram/@adamereacciona)

Alfredo Adame arremetió contra la Asociación Nacional de Actores [ANDA] porque supuestamente no ha recibido apoyo desde que estuvo involucrado en un altercado hasta su reciente intervención quirúrgica de emergencia por las fracturas que sufrió en el rostro y su proceso de recuperación. El actor aseguró que, aunque no ha estelarizado un melodrama en los últimos años, continúa cotizando, por lo que le resultó extraño que los directivos no se acercaran para extenderle una mano.

El protagonista de Lo que la vida me robó, Bajo un mismo rostro y Más allá del puente concedió una entrevista para Venga la Alegría desde la intimidad de su hogar. Con su rostro todavía hinchado por la operación y en reposo, confesó que no estableció comunicación con la ANDA porque esperaba que se pusieran en contacto con él para buscar la manera de apoyarlo, pero esto nunca ocurrió.

Ellos deberían de haberme llamado y haberme dicho, pero pues bueno, no sé por qué [...] De la ANDA no me llamaron nunca y creo que era obligación de ellos llamarme.

El también presentador de televisión aseguró que desconoce por qué no se acercaron a él, pues sigue formando parte de dicha asociación e, incluso, hasta hace un tiempo era considerado como el actor con más días trabajados, aproximadamente 33 años. Hasta el momento, los titulares de la ANDA no han hecho declaraciones al respecto, pero no se descarta que en los próximos días den su versión de los hechos.

Alfredo Adame no se quedó esperando la ayuda ante una emergencia de esta magnitud, pero tampoco solicitó su seguro médico, en su lugar prefirió acudir a un hospital público donde, según su testimonio, fue atendido por excelentes profesionales que lo cuidaron en todo momento.

“Tengo un seguro de gastos médicos mayores, pero decidí no usarlo. Al ser un acto criminal yo ya no dije nada porque obviamente estos tipos van a tener que pagar una reparación del daño y te quiero decir que esto, más o menos, es de un millón y medio de pesos”, comentó para el matutino de TV Azteca.

Respecto a su proceso de recuperación contó que suele ponerse una bolsa de hielo en el área afectada durante alrededor de 40 segundos a un minuto, de seis a siete veces al día para disminuir la inflamación. También mencionó que no existe peligro alguno de desprendimiento de retina y aseguró que tras la operación: “No va a haber consecuencias, voy a quedar igual a como estaba”.

Asimismo, declaró que está dispuesto a hacerse una limpia frente a las cámaras de Venga la Alegría, pues ya no quiere estar involucrado en escandalosos enfrentamientos como los que ha protagonizado en los últimos meses: “Yo no me meto, me meten”.

Alfredo Adame demandará a quienes lo difamaron

En otra charla con el mismo matutino informó que cuando se encuentre mucho mejor buscará iniciar un proceso legal en contra de todas aquellas personas que lo difamaron, en especial a quien publicó el video de del altercado, pues considera que es una pieza clave en el proceso de investigación que se está llevando a cabo en contra de las dos personas que lo agredieron.

“Va un juicio civil por daño moral y va otro penal, que ese les va a ir como en feria, por haber publicado imágenes que no se deben publicar porque están relacionadas con un delito”, dijo.

Cabe recordar que Carlos Jiménez fue el periodista que difundió el fragmento audiovisual en sus redes sociales.

