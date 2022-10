“Para telenovelas no sirve”: Epigmenio Ibarra arremetió contra Loret de Mola tras reto con AMLO

(Fotos: Twitter @epigmenioibarra y @CarlosLoret)

Después de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hacia Carlos Loret de Mola sobre dejar de ejercer el periodismo, Epigmenio Ibarra arremetió contra el periodista y declaró que el columnista no tiene las capacidades para hacer telenovelas, pues su verdadero talento son los montajes; así como los infomerciales, esto debido a su participación en múltiples escándalos periodísticos, entre los cuales destacó el caso de Florence Cassez.

“Para telenovelas Loret no sirve; que se sincere y diga que lo suyo, además de los montajes, son los infomerciales”, expresó el también productor de Argos Comunicación.

En varios mensajes Ibarra se lanzó contra el locutor de Así las cosas y en cada uno de ellos enfatizó la trayectoria del articulista acerca de su aparición en montajes e infomerciales. En uno de sus comentarios, manifestó que los trabajos periodísticos, así como las columnas sólo son “calumnias y mentiras”. “Sus bombas cohetones de feria. Sus grandes reportajes sólo montajes. Sus columnas una sarta de calumnias y mentiras”, detalló.

Sus “bombas” cohetones de feria.

Sus “grandes reportajes” sólo montajes.

De igual forma, declaró que en esta ocasión, no estaba de acuerdo con el ejecutivo nacional pues realizar series dramáticas es un asunto serio y se requieren cierto tipo de habilidades, las cuales no tiene el articulista. “Ahora si no estoy de acuerdo con AMLO. Las telenovelas son cosa sería. Loret solo puede y sabe hacer montajes e infomerciales.”, aseveró.

Las críticas de Epigmenio Ibarra contra su homólogo Carlos Loret de Mola se suscitaron después de que el ejecutivo nacional hablara acerca de la columna de opinión del ex presentador de noticias, en dicho texto se aludió las supuestas aspiraciones presidenciales de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del mandatario. De acuerdo con Loret de Mola, “Andy” tiene varias amistades en la administración pública; además de contar con una experiencia en la política debido a su trabajo en el gobierno.

El ejecutivo nacional propuso que el renunciaría a su cargo si las acusaciones de Carlos Loret de Mola son ciertas.

Ante la acusación, AMLO respondió que con toda seguridad él podía mostrar su testamento político con la condición de que Loret dejará de ejercer su profesión como periodista, en caso de ser falsas las declaraciones escritas en la columna. Como sugerencia para un nueva ocupación, el presidente le recomendó ser guionista de telenovelas ya que cuenta con una gran habilidad para la imaginación.

“Yo puedo dar a conocer mi testamento, si él me acepta el que si es mentira lo que dice, se retira del periodismo y se dedica a hacer guiones para telenovelas o a cualquier otra actividad. (...) Tiene talento para la imaginación”, declaró en su conferencia de prensa matutina del 24 de octubre.

Del mismo modo, AMLO afirmó que el periodismo es noble, ético y exige el respeto hacia las personas, por lo que no desea que se “manche” cada vez más la profesión. La oferta del mandatario quedo abierta para que el periodista la acepte; sin embargo, él la rechazó.

Qué decía la columna de Loret de Mola sobre AMLO

En la columna, Carlos Loret de Mola señaló las presuntas aspiraciones de “Andy” para ocupar la presidencia en 2030 y que en el testamento, redactado por el mandatario, se encuentra el nombre de su hijo como heredero político. Además, indicó que el orden designado para ocupar el puesto como ejecutivo nacional sería primero Claudia Sheinbaum, quien es una de las corcholatas de AMLO junto con Adán Augusto y Marcelo Ebrard, y posteriormente sería su hijo.

Hasta el momento, Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard y Adán Augusto con los posibles candidatos de Morena para las elecciones del 2024. Fotos: CUARTOSCURO

“El hijo de López Obrador se ha dedicado a la política, trabaja para el gobierno de su papá y quiere ser presidente de México en el 2030. “Claudia primero, él después”, es lo que repiten como mantra. Lo anhela el presidente, lo quiere el hijo, lo aceptan sus hermanos, lo saben sus cercanos y prácticamente todos los que pesan en el entorno de AMLO lo tienen asumido”, escribió el periodista.

