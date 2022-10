“Está urgido”: así respondió Loret al reto de AMLO para sacarlo del periodismo

Loret de Mola aseguró que el hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, iniciará una carrera política para ocupar la presidencia en 2030. (Fotos: Presidencia y Cuartoscuro.)

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desafiara a Carlos Loret de Mola con abandonar su carrera periodística a cambio de que el ejecutivo nacional renunciara a su puesto, el articulista mencionó en su programa de radio que entendía la posición del funcionario, pues según él, “está urgido” de que Loret deje de investigar a su gobierno.

Entre risas, el locutor del programa de Así las cosas aseguró firmemente que el hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán ”Andy”, iniciará una carrera presidencial para el 2030. De acuerdo con el periodista, “Andy”, tiene “lleno de amigos el gobierno” y tiene una aspiración política, práctica bastante común entre los familiares de funcionarios públicos, hecho que no debería ser negado por el presidente.

Mencionó que al ejecutivo nacional le urge que se dejen de realizar investigaciones periodísticas, pues recientemente se ha revelado información importante acerca de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la casa gris de Houston de José Ramón López Beltrán, los casos del hermano Pío López Obrador y “las antenas” de Jenaro Villamil.

“Se ve que al presidente está urgido de que yo deje de hacer periodismo, lo entiendo. Pues sí, le hemos sacado todos sus trapitos al sol. Imagínese hacer apuestas con ese tramposo, no, no. Vamos a ver la realidad, el hijo de Andrés Manuel López Obrador va a buscar una carrera política.”, mencionó el periodista en su programa de radio.

También calificó como “niñería” la propuesta de AMLO y aseguró que si se hace la apuesta, sería este último quien la perdería. “Yo no quiero que el presidente pierda la apuesta, ni voy a hacer la niñería de usted deje de ser presidente y yo dejo de ser periodista. Qué es eso, un poquito de nivel, no”. Además, reiteró, en repetidas ocasiones, que “Andy” tendrá una carrera política abiertamente.}

Carlos Loret de Mola insistió en que el hijo de AMLO piensa hacer carrera política (Foto: Cuartoscuro)

La apuesta, planteada por AMLO, ocurrió después de que el periodista escribiera una columna acerca del testamento político del funcionario, donde aseveró que “Andy” sería el personaje idóneo para sustituir al mandatario ya que cuenta con experiencia en la política y, actualmente, desempeña labores en la administración de su padre.

“El hijo de López Obrador se ha dedicado a la política, trabaja para el gobierno de su papá y quiere ser presidente de México en el 2030. “Claudia primero, él después”, es lo que repiten como mantra. Lo anhela el presidente, lo quiere el hijo, lo aceptan sus hermanos, lo saben sus cercanos y prácticamente todos los que pesan en el entorno de AMLO lo tienen asumido”, escribió el periodista en su columna de este jueves.

Al enterarse de las opiniones por Loret, AMLO le planteó realizar una apuesta en la cual él se retiraría del cargo como presidente de México con la única condición de que el periodista dejará de desempeñar su labor.

“Yo puedo dar a conocer mi testamento político si él me acepta el que si es mentira lo que dice, se retira del periodismo y se dedica a hacer guiones de telenovelas (...) que no haga periodismo (...) para no seguir manchando”, mencionó le ejecutivo nacional durante su conferencia de presa matutina del 24 de octubre.

Claudia Sheinbaum es una “mala copia” de AMLO: Loret de Mola

Además de dedicar unos minutos en su programa sobre AMLO y la apuesta, el articulista también aprovechó para criticar a la Jefa de Gobierno por su desempeño en la política. Expresó que, desde el inicio en la política hasta la actualidad, la funcionaria sólo busca ser una “mala copia” de AMLO.

La mandataria calificó a Loret como un vocero de la oposición. Foto: Twitter/@Claudiashein)

“Claudia Sheinbaum era una mujer muy distinta cuando accedió al poder a lo que es ahorita, se ha convertido en una mala copia de Andrés Manuel López Obrador. De aquella científica abierta que buscaba ser moderna, no queda nada, queda una mala copia de AMLO porque quiere complacer al presidente”, afirmó el periodista.

