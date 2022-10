Lupita Jones aplaudió evolución en concursos de belleza pero mantiene su postura sobre participación de mujeres trans

Lupita Jones fue la primera mexicana en ganar "Miss Universo". (Foto: Instagram @lupjones)

Una vez más, Lupita Jones se encuentra en el ojo del huracán por compartir su opinión sobre los concursos de belleza. En esta ocasión, la mexicana de 54 años reconoció que los cambios en los lineamentos de Miss Universo han resultado favorables, pues cada vez son más las mujeres que tienen la oportunidad de participar sin importar si están casadas o son madres de familia, no obstante, mantiene su postura respecto a la posibilidad de aceptar personas trans en este tipo de eventos.

Durante años se ha cuestionado la existencia de certámenes de belleza porque algunos consideran que “cosifican a las mujeres”. Sin embargo, estos persisten hasta la actualidad con algunos cambios que Miss Universo tomará en cuenta a partir de 2023. En medio del escándalo, Lupita Jones -directora de Mexicana Universal- confesó que ya tuvo la oportunidad de recibir candidatas madres de familia para la próxima competencia.

Harnaaz Sandhu -representante de India- ganó Miss Universo 2021. (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun)

“Siguiendo los lineamientos de Miss Universo se están aceptando chicas jóvenes que estén casadas, que tengan hijos, situaciones que ante no estaban permitidas, entonces hemos recibido algunas chicas que son mamás, que han estado participando en los eventos estatales”, declaró para el periodista de espectáculos Edén Dorantes.

La oriunda de Mexicali aplaudió dichas medias que desde hace meses comenzó a implementar en los castings para elegir a la próxima representante de México, pues considera que estas no solo favorece a quienes desean participar, también abren el panorama a la diversidad femenina.

Miss India Harnaaz Sandhu coronó a Andrea Meza. (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun)

“Me da mucho gusto que se evolucione de tal manera que las circunstancias o las decisiones de vida que haya tomado una mujer no la limiten a alcanzar sus metas. Quienes quieran vivir esta experiencia y lo puedan hacer, si cumplen los requisitos, pues adelante”, agregó.

No obstante, remarcó que dependerá de cada mujer priorizar sus responsabilidades. De esta manera dejó entre ver que si entre las seleccionadas de cada estado del país hay madres de familia será muy importante que reconsideren cómo podría afectar a sus hijos su preparación para el certamen.

Lupita Jones junto a Andrea Meza. (Foto: Instagram @mexicanauniversalof)

“Está también en cada mujer poner sus prioridades, los hijos son siempre una prioridad y cada quien debe definir qué es lo más importante y cómo organizar su vida para poder hacerlo todo”, comentó.

Bajo este contexto fue cuestionada respecto a la posibilidad de que en un futuro no muy lejano Miss Universo abra sus puertas a mujeres trans y sin profundizar en detalles comentó: “Es un tema que ya hemos hablado mucho y seguimos en las mismas”, es decir, mantiene su postura sobre aceptar personas que se identifican como mujeres en este tipo de concursos de belleza.

Hace unos años concedió una entrevista para Gustavo Adolfo Infante donde dejó entrever que desde su postura no hay “necesidad” de admitir mujeres trans en concursos de belleza destinados para mujeres cisgénero porque :“Hay concursos para ellos, hay concursos para transgéneros, travestis”, aunque Miss Universo ya se abrió a la diversidad, incluso, Ángela Ponce -Miss España- fue la primera mujer transgénero en ganar dicho certamen.

“No considero tener nada en común con un transgénero... como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal yo no estoy de acuerdo porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones.

