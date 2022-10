Cómo fue la presentación de Donovan Carrillo al estilo de la Lucha Libre

Donovan Carrillo realizó una presentación al ritmo de la lucha libre mexicana (Foto: Twitter/ @OlimpismoMex)

En el patinaje artístico, Donovan Carillo sigue cautivando al público debido a sus presentaciones en donde incluye elementos de la cultura mexicana. Luego de la popularidad que consiguió gracias a sus actuaciones con piezas musicales de Juan Gabriel, en esta ocasión dejó de lado al Divo de Juárez y optó por usar elementos de la lucha libre mexicana.

Para su participación en el Skate America 2022 del Gran Premio de Patinaje Artístico de la ISU 2022 - 2023, el patinador de Zapopan, Jalisco, innovó en su rutina y al ritmo de Los luchadores de la Sonora Santanera salió a la pista de hielo para competir en el certamen internacional que se llevó a cabo en Massachusetts, Estados Unidos.

De la misma forma que un luchador salta al ring, Donovan Carrillo esperó a que sonaran las campanas del tema Los luchadores Mix para hacer su aparición en el escenario. Un detalle de su actuación fue que la iluminación bajó la intensidad para imitar lo que ocurre en una arena de lucha libre.

También lo que sobresalió fue el vestuario de Donovan ya que portó una máscara que hacía juego con el resto de su vestimenta que imitaba el traje de luchador. En su traje predominó el color negro pero lo combinó con decorados verde fosforescente, además tenía bordados con lentejuelas de colores que simulaban los coloridos atuendos que usan los luchadores al momento de subir al ring.

En cuanto en el remix se escuchó la frase “respetable público, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo”, el patinador mexicano realizó una serie de gestos y posturas que suelen verse en el pancracio mexicano; además una de ellas recordó el festejo de Cuauhtémoc Blanco en el fútbol mexicano pues extendió los brazos a una misma dirección tal como lo hacía el ex delantero americanista.

De inmediato se incorporó para seguir con su rutina ensayada y combinar los elementos del patinaje artístico con la lucha libre. Conforme siguió la presentación de su número, Donovan se retiró la máscara, acto que fue aclamado por el público, así que los jueces y demás asistentes al evento pudieron ver el rostro del patinador de 22 años.

Esta es la rutina que presentó Donovan Carrillo🇲🇽 en la Gala de Exhibición del #SkateAmerica2022, en la cual honró parte de nuestra cultura como lo es la Lucha Libre.



¿Les gustó su presentación llamada Los Luchadores Mix? pic.twitter.com/V8ix06nUuY — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) October 24, 2022

Donovan empezó a mezclar saltos y piruetas del patinaje artístico sobre hielo con algunos ademanes y gestos que suelen hacer los peleadores en el ring. De pronto cambió el ritmo de la música y pasó a un temas modernos como Después de la playa de Bad Bunny, tema que sorprendió al público y que le valió el aplauso del público.

Cabe apuntar que fue la primera presentación de Donovan Carrillo en el Skate America 2022. Además de su actuación con temática de lucha libre, también participó con los temas de Georgia on my mind, What’d i say de Ray Charles y Sleep de Coke Beats.

Las calificaciones que obtuvo el patinador tapatío fue de 69.12 en el programa corto, mientras que en la rutina libre alcanzó una calificación de 199.10 -y es que en su actuación de Los luchadores tuvo una caída, lo cual lo perjudicó en la evaluación final-. En total alcanzó una evaluación de 188.28 puntos, puntaje que lo colocó en la posición 12 de la competencia.

El patinador mexicano empezó a llamar la atención de los espectadores del deporte mexicano debido a su rutina con el tema Hasta que te conocí de Juan Gabriel, fue en 2016 cuando su actuación se llevó los reflectores del deporte en el país. Pero, no fue hasta los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 cuando nuevamente los mexicanos prestaron atención a Donovan Carrillo ya que se convirtió en el primer mexicano en representar al país en el patinaje artístico.

SEGUIR LEYENDO: