Donovan Carrillo, de pistas comerciales a presentarse en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022

ISU World Figure Skating Championships - Saitama Super Arena, Saitama, Japan - March 21, 2019. Mexico's Donovan Carrillo in action during the Men's Short Program. REUTERS/Issei Kato

Con la puesta en marcha de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022, los atletas de la delegación mexicana se preparan para ver acción. En esta edición, serán cuatro los deportistas que representen al país tricolor en tres disciplinas diferentes: Donovan Carrillo en patinaje artístico, Jonathan Soto en esquí de fondo, Sarah Schleper y Rodolfo Dickson en el esquí alpino.

De todos, Carrillo es quien atrae la mayoría de la atención del público y prensa nacional. A su corta edad, el patinador sobre hielo ha protagonizado rutinas y hazañas que lo han puesto en el foco del deporte mexicano. Desde su icónica presentación con música de Juan Gabriel en el Junior Grand Prix of Figure Skating en Yokohama, Japón en 2016, hasta su histórica clasificación a la máxima justa deportiva.

Donovan consiguió su clasificación a Beijing 2022 luego de su participación en el Campeonato Mundial de Estocolmo en marzo de 2021. Tras haber obtenido el puesto 20 en la competencia, la Unión Internacional de Patinaje Artístico (ISU por sus siglas en inglés) reveló el listado final que ahora se encuentra en territorio chino con un boleto.

<b>Pero, ¿quién es Donovan Carrillo?</b>

Donovan Carrillo comenzó a competir a los 8 años (Foto: Instagram @donovandcarr)

Oriundo de Zapopan, en el estado de Jalisco, Donovan tiene en la actualidad 22 años de edad y se convertirá en el primer mexicanos en participar en patinaje artístico en 30 años. Su historia, al igual que la de muchos atletas de deportes de invierno, está protagonizada por las dificultades de encontrar espacios, entrenadores y un desarrollo ideal en un país en el que no existe apoyo o infraestructura por ellos.

Desde temprana edad, el patinador tuvo que dejar la tierra en donde creció debido a que la pista de hielo en la que entrenaba cerró. Se mudó a León, Guanajuato, persiguiendo espacios dónde poder desarrollarse y alcanzar sus metas. Eso sí, en recintos destinados al uso comercial, por lo que compartía pista con cualquier familia o individuo que le apeteciera ir a pasearse.

“La mayoría de las pistas de hielo que hay están dentro de centro comerciales. Están muy muy por debajo (del nivel) de las que se usan en competencias internacionales. Además, no es un deporte barato”, contó el joven para los canales oficiales de los Juegos Olímpicos.

2022 Beijing Olympics - Opening Ceremony - National Stadium, Beijing, China - February 4, 2022. Flag bearers Sarah Schleper of Mexico and Donovan Carrillo of Mexico lead their contingent during the athletes parade at the opening ceremony. REUTERS/David W Cerny

Sus primeros logros y grandes actuaciones estuvieron acompañadas de estereotipos respecto a su disciplina. En distintas ocasiones Donovan ha manifestado que los insultos y frases discriminatorias han sido comunes en su carrera. “Me enfurece que vean la palabra gay como una burla o un insulto a mi esfuerzo”, escribió en su cuenta de Twitter hace ya varios años.

Beijing 2022

El patinador verá acción por primera vez el próximo martes ocho de enero a las 09:30 hora local (en México será el lunes seis a las 19:30 horas del centro del país). Del programa, ha trascendido que en sus rutinas sonarán melodías como Black Magic Woman, Shake It, Perhaps, perhaps, perhaps, Sway y María y vestirá un atuendo negro con 18 mil cristales adornando.

“Para mí el ver mi bandera en los Juegos Olímpicos de Beijing va a ser algo muy especial porque detrás de eso está el sueño de un niño que nunca se rindió. Mi mensaje para todos los mexicanos que van a verlos a través de sus pantallas es que no importan las adversidades que se les presenten, trabajen duro y nunca se rindan”, expresó Carrillo.

