Por qué Claudia Sheinbaum rechazó invitación al Gran Premio de México

Claudia Sheinbaum rechazó la invitación al Gran Premio de México 2022 por ser un evento "fifí" (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro.com)

El Gran Premio de México 2022 está más próximo ya que del viernes 28 al domingo 30 de octubre se llevará a cabo la F1esta del máximo circuito de velocidad en el Autódromo Hermanos Rodríguez como parte de la temporada del año en la Fórmula 1. Debido a que el evento se realizará en la Ciudad de México, los organizadores del evento deportivo invitaron a las autoridades capitalinas.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue una de las invitadas al Gran Premio y así tener la oportunidad de ver competir a Sergio Checo Pérez con la escudería de Red Bull Racing; sin embargo, la mandataria rechazó la invitación y no estará presente en la carrera.

En conferencia de prensa -realizada el 24 de octubre-, Claudia Sheinbaum explicó el motivo principal por el cual no asistirá a la carrera de la Fórmula 1 y adelantó qué hará con las entradas que le fueron asignadas. A pesar de que en la edición de 2019 sí asistió, reveló que no le gusta este deporte; además de no tener simpatía por las carreras de automóviles consideró los altos costos que puede tener un boleto general para la competencia, así que calificó de ser un “privilegio” un acceso a la F1.

En el Gran Premio de México de 2021, Checo Pérez subió al podio (Foto: EFE/ José Méndez)

“No, a mi no me gusta ir a esos eventos y menos que regalen boletos y esos, ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios, entonces no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto, mas bien, que lo usen quienes no tienen acceso”, explicó.

A pesar de que los organizadores del Gran Premio de México le regalaron entradas a la gobernadora de la CDMX, Sheinbaum prefirió regalar las entradas para que así la competencia sea accesible para todos. Compartió que los boletos para la edición del Gran Premio de México de este año se los regalará a estudiantes de primaria y secundaria, ya que en años anteriores -desde que tomó la jefatura de la CDMX- ha regalado sus entradas, por lo que para la edición 2022 premiará a estudiantes de nivel básico.

“Cuando nos regalan boletos, el primer año se los dimos a niños de PILARES, el segundo año se lo dimos a médicos, enfermeras y a trabajadores de la salud, y este año se lo vamos a dar a niños y niñas de primarias y secundarias; a mí no me gusta ir a esos eventos”, puntualizó.

Se de los primeros en recibir la gorra edición especial Gran Premio de México 2022. 🏁🇲🇽

Disponibles en https://t.co/3KjUXwjyEJ#Mexicanbu11 #F1esta pic.twitter.com/ovwUtZriF1 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 20, 2022

Al ser un deporte de altos costos, la jefa de gobierno por el partido de Morena aseguró que es un evento “fifí”, así que prefiere quedarse fuera de la euforia que genera la Fórmula 1 en el país y dar espacio para que jóvenes estudiantes puedan ver competir a Checo Pérez, el referente vigente del país en el automovilismo internacional.

“Es un evento que cuesta... no sé ¿cuánto cuesta el boleto? es bastante fifí el evento”

¿Qué condición puso Claudia Sheinbaum para que la Fórmula 1 siga viniendo a México?

En 2023 vencerá el contrato que tiene la capital mexicana con la Fórmula 1 para ser parte del calendario de Gran Premios, así que a partir de dicha fecha, la permanencia del Gran Premio de México la tendrá que asumir el sector empresarial, según Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum invitó al sector empresarial a invertir en la Fórmula 1 para mantener el GP de México más años (Foto: AP)

Debido a que el gobierno de la CDMX ya no aporta ningún ingreso a la planeación del evento deportivo, la jefa de gobierno expresó en conferencia de prensa que la única manera para que la F1 siga viniendo al Autódromo Hermanos Rodríguez es con el solvento del sector empresarial.

“Antes se daba recursos para la Fórmula 1, se daban 800 millones de pesos. Hoy no se da ningún recurso público para Fórmula 1, hay muchos empresarios que han decidido mantener la Fórmula 1 en la ciudad y eso lo agradecemos muchísimo”, indico la jefa de Gobierno.

SEGUIR LEYENDO: