Anel Noreña minimizó el distanciamiento entre sus hijos: “Son estupideces de la prensa”

Anel reaccionó incómoda cuando le preguntaron si es verdad que busca dejar a Marysol Sosa sin la herencia de su padre (Foto: Instagram)

Anel Noreña y su familia son objeto recurrente en los titulares de espectáculos, esto aunque del deceso de José José, ocurrido en 2019, ya hayan pasado tres años. Y es que la ex esposa del “príncipe de la canción” se encuentra en medio de la polémica principalmente por el tema de la repartición de la fortuna que el intérprete habría dejado a sus hijos.

Y es que desde que la ex modelo dio a conocer a los medios de comunicación que es ella quien ostenta la titularidad de los bienes materiales del intérprete de La nave del olvido, los ojos de la prensa se posaron sobre ella, causando la molestia de la viuda del cantante y la hija de ésta: Sara Salazar y Sara Sosa.

Al paso del tiempo y desde hace algunos meses, pese a la unión que demostraban José Joel y Marysol Sosa, los hijos de José José se han distanciado y sobre esto han surgido distintas versiones.

José Joel y Marysol Sosa ya no aparecen juntos en los eventos públicos, lo que ha generado especulaciones (Foto: Instagram/@anel_norenamx)

En un encuentro con los medios en este mes de octubre, Anel Noreña se incomodó cuando un reportero le hizo saber sobre la presunta colaboración musical que próximamente lanzarán Sara Sosa y Manuel José -imitador y presunto hijo no reconocido del fallecido intérprete-: “Se juntó el hambre con las ganas de comer, no me vuelvas a hablar de ese tema”, expresó Anel.

Y es que sobre el distanciamiento entre sus hijos, del que destacó que en el pasado mes de septiembre, a tres años del fallecimiento del cantante de Gavilán o paloma, cada uno acudió a un homenaje distinto, Noreña expresó: “No hay ningún distanciamiento, cada quién tiene su vida y no tenemos qué estar como muéganos”.

Y es que una presunta fuente cercana a la familia reveló a TVNotas que Anel y José Joel se habrían aliado para dejar a un lado a Marysol Sosa, tanto del legado musical de José José, como de su herencia, esto en virtud de que Anel aparece como heredera universal en el testamento del cantante.

Se conoce que Noreña funge como la heredera universal en el testamento del fallecido intérprete (Foto: Instagram/@anel_norenamx)

“No le va a dar ni un peso. José Joel es un barbero con su mamá y Marysol Sosa le dijo que no necesitaba el dinero, que ella era muy feliz con la familia que formó, que eso no tiene precio”, expresó la fuente de la revista.

“De hecho ella ya lo ha dicho a los medios, que no está interesada en el dinero, que gracias a Dios a ella le enseñaron que lo que a uno le guste, se trabaja, se estudia y se logra, y de ahí se agarraron Pepe y Anel... y es que tanto Anel Noroña como Pepe están solos, no tienen vida, no tienen familia, por eso envidian a Marysol Sosa”, añade la revista.

Ante la información revelada por la revista, Anel Noreña fue cuestionada por la prensa durante un reciente evento donde quedó inaugurado un pequeño espacio al interior de un centro comercial al norte de Ciudad de México, donde se exhiben fotografías de la trayectoria del fallecido “príncipe de la canción”.

Pese a los dimes y diretes, la ex modelo refirió que ama a su hija (Foto: Instagram/@anel_norenamx)

Cuando le fue cuestionada la ausencia de su hija Marysol al evento, Anel contestó trastabillante ante la prensa: “Ella ya está grande, ya están grandes los dos. Pepe y yo estamos en el mejor momento y movimiento e invitándola a todos los eventos, para ver si en una de esas ya le bajan al tema y pueden convivir. No sé, mi vida, pero la amo, el día que nos veamos y que me tire los brazos...”, expresó la ex reina de belleza.

Sobre el motivo del alejamiento entre sus hijos, Anel expresó evasiva: “Ya no me acuerdo, vamonos que ya va a cantar...”. Y al ser cuestionada sobre la información publicada en TVNotas, Noreña descalificó el tema “Esas son estupideces de la prensa, OK”.

