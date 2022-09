Anel Noreña desmintió que José José dejara una gran herencia: “Puras deudas”

(Foto: Instagram/@anel_norenamx)

La tensión dentro de la familia de José José continúa en aumento, pues tras aparentes peleas por la herencia, diferencias en temas como el COVID-19 y la ausencia de Marysol Sosa en el evento donde el Príncipe de la canción reapareció en forma de holograma, fue ahora Anel Noreña quien habló de forma contundente sobre el testamento del famoso.

Todo sucedió durante un encuentro con los medios, que la ex pareja del intérprete de éxitos como El triste, Almohada o Quiero perderme contigo aclaró una vez más que ella es quien tiene el derecho sobre el legado que dejó el famoso.

“Yo soy la heredera universal y albacea ¡que quede claro! la esposa de José soy yo, la primera esposa de cualquier señor es la esposa para siempre”, puntualizó Anel.

Asimismo, ante las preguntas de los reporteros, Noreña desmintió de una vez por todas que el intérprete haya dejado una amplia fortuna tras su muerte.

“Tuvo puras deudas, ¿cómo ves? eso es lo que era ese testamento, puras deudas (dejó José José)”, mencionó.

En este sentido, la madre de Marysol Sosa y José Joel apuntó que dichos problemas financieros ya quedaron cubiertos con las regalías del cantante.

Respecto a las diferencias que tienen sus hijos, Anel Noreña mencionó que ella no se encontraba contra la espada o la pared, pues quería a ambos.

“Que hagan los que se les de la gana, ya me los agarraré...”, dijo.

Qué dijo Marysol Sosa sobre su relación con José Joel

Desde finales de mayo los rumores sobre un posible distanciamiento entre José Joel y Marysol Sosa a causa de la repartición de la herencia de su padre, José José. En esta ocasión y, por primera vez, la primogénita del icónico cantante confirmó esta noticia, aunque no por una disputa legal, ni mucho menos.

La también cantante, hija del Príncipe de la Canción y Ana Elena Noreña Grass mejor conocida como Anel Noreña, ha mencionado en algunos encuentros con medios de comunicación, que su pelea con José Joel se debe a que él no ha querido inocularse en contra del COVID-19.

Respecto al homenaje holográfico que recientemente José Joel le hizo a su padre, Marysol mencionó para Venga la Alegría por qué no asistió.

“Yo decidí que no (asistiría). Han sido años como comprenderán en donde todos hemos tenido momentos y cosas, yo personalmente ha habido situaciones y con José, a parte de la situación del COVID, en donde no he estado muy de acuerdo, pero me ha encantado que nos aprendemos a respetar y que precisamente cada quien vive lo que vive y cómo lo quiera vivir”, comentó.

Cada quien tiene su vida, yo para siempre tendré un hermano mayor de acuerdo a quien respetaré, a quien honraré. No nos hemos visto de acuerdo, ahorita en la situación, siempre estamos en comunicación, obviamente a mí me avisaron de este evento amablemente.

Cabe recordar que, durante la tarde del pasado miércoles 28 de septiembre se llevó a cabo un evento en memoria del Príncipe de la canción en la Ciudad de México para recordar su legado musical que ha pasado de generación en generación. Durante el show musical José Joel -primogénito del cantante- cumplió su promesa y presentó un holograma de su padre.

