Vacunación COVID-19 en CDMX: fechas y sedes para primera y segunda dosis a menores de 5 a 11 años

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), a través de la Secretaría de Salud (Sedesa), informó que del 24 al 28 de octubre se aplicarán la primera dosis de vacuna contra COVID-19 a niñas y niños rezagados de 5 a 11 años, así como los que requieran la segunda dosis en sus 230 Centros de Salud habilitados para ello.

A través de sus redes sociales, la Sedesa detalló que la primera y segunda dosis de vacuna contra el virus SARS-CoV-2 se aplicará en un horario de 8:30 a 15:00 horas, y los padres podrán llevar a los menores el día de su preferencia.

Asimismo, la dependencia señaló que las niñas y niños recibirán la vacuna Pfizer en su versión pediátrica; las ubicaciones de los 230 centros de salud se pueden consultar a través de la página oficial de la Sedesa, y los padres, madres y tutores podrán llevar a los menores a la que sea más cercana a su domicilio.

La Secretaría de Salud indicó que, en caso de tratarse de la segunda dosis, los padres o tutores deberán presentar el comprobante que certifica que el menor ha recibido la primera dosis correspondiente. Esto con la intención de verificar que ha transcurrido el tiempo mínimo para la siguiente inoculación.

Las autoridades de Salud de la capital reiteraron la importancia de que las niñas y niños de 5 a 11 años cuenten con su esquema completo para que estén protegidas y protegidos en la temporada invernal que está próxima a iniciar.

Campaña de vacunación contra la influenza

En el marco de la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza Estacional, el director general de Servicios de Salud Pública de la Secretaría de Salud (Sedesa), Jorge Alfredo Ochoa Moreno, encabezó el inicio de las jornadas para inocular de manera gratuita a 2 millones 458 mil 699 capitalinos, del 3 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023.

De acuerdo con el funcionarios, la población objetivo para la inoculación contra la influenza son los infantes de 6 a 59 meses de edad, embarazadas, adultos mayores de 60 años y más, personal de salud y población de 5 a 59 años con comorbilidades, y podrán acudir a cualquiera de los 231 Centros de Salud con lo que cuenta la dependencia.

El director general aseguró que el biológico se puede aplicar de manera simultánea a la vacuna contra COVID-19, pues no disminuye su inmunogenicidad. Los efectos adversos, destacó, son poco comunes y cuando se presentan suelen ser leves como dolor y enrojecimiento en el área de inyección, congestión nasal o tos.

“La vacuna contra la influenza debe recibirse cada año debido a que el virus cambia de manera constante y el biológico que se aplicó una persona el año pasado podría ya no proteger contra el virus ente invierno, además de tomar en cuenta que la inmunidad disminuye durante el año”

Finalmente, y para evitar un posible contagio de influenza, Ochoa Moreno recomendó a la población lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria al toser y estornudar, no saludo de mano o beso, mantener ventilados los espacios comunes, abrigarse y no exponerse a cambios bruscos de temperatura, usar cubrebocas y bufanda, y no fumar en lugares cerrados, cerca de niñas y niños, adultos mayores o enfermos.

