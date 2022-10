Sofía Castro mandó mensaje a su ex hermanastra Paulina Peña, tras no asistir a su boda

La hija de Angélica Rivera envió sus mejores deseos a su ex hermanastra, con quien vivió en Los Pinos Foto: Instagram

Fue a inicios de septiembre pasado cuando Paulina Peña Pretelini se unió en matrimonio con su novio Fernando Tena Alonso, tras siete años de noviazgo en los que la hija del ex presidente Enrique Peña Nieto vivió una relación en bajo perfil con el hijo del entrenador futbolístico Fernando Tena.

La pareja realizó una ceremonia íntima en el Estado de México, en casa de una familiar de la novia, donde recibieron una ‘bendición’ y tras ello convivieron con sus más cercanos. Trascendió que los invitados tuvieron prohibido en todo momento realizar historias y publicar fotografías del evento, y unos días después la propia hija de EPN confirmó su matrimonio en Instagram, donde publicó un par de fotografías de aquel día.

Con un breve pie de foto, la palabra “Inolvidable”, junto un emoji de hormiga y un corazón blanco, Paulina compartió su felicidad con sus 191 mil seguidores de la red social.

Ahora, y tras una segunda boda ocurrida en Madrid, los recién casados se encuentran de luna de miel en el Medio Oriente, como se puede ver en las recientes fotos que compartió la pareja desde Turquía.

Para comenzar, Paulina mostró un pequeño poblado ubicado en un ‘rinconcito’ entre montañas donde, al parecer, habrían pasado unos días en una acogedora casa.

La egresada de la licenciatura en Dirección Internacional de Hoteles por la Universidad Anáhuac acompañó sus publicaciones con enternecedoras frases: “Donde mi [emoji de corazón] explota de amor”. “Hijos de la luna” y “Un verdadero sueño”.

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto todas las publicaciones se llenaron con mensajes de cariño para la feliz pareja: “Abrazo a mis bichos”. “Que fregón”. “Biches salvajes”. “Bonita qué gusto, que disfrutes, te mereces eso y mucho más.”. “Pau, pau, pau anda no seas malita, comparte fotos de tu boda, felicidades a los 2 son la pareja perfecta”. “Quiero ver más sobre tu boda, please”.

Pero ante la ola de felicitaciones no podía faltar uno de los más especiales para Paulina, pues Sofía Castro, su ex hermanastra, fue quien le envió un mensaje a la novia luego de que presuntamente no estuviera invitada a las bodas de la joven.

Angélica Rivera tiene 53 años y Sofía Castro, 25 (Foto: Instagram/@sofia_96castro)

La hija de Angélica Rivera reapareció frente a la prensa en la presentación de la telenovela Cabo, proyecto que produce su papá, José Alberto ‘El güero’ Castro, donde habló sobre el enlace matrimonial de quien fuera su hermanastra, con quien vivió bajo el mismo techo cuando La gaviota estuvo casada con el ex presidente mexicano, de quien se divorció a los pocos meses de haber concluido su mandato.

“Le deseo toda la felicidad del mundo, que sea muy feliz, el tema de la boda lo hemos hablado desde que estábamos chiquitas y nada me da más gusto que esté tan contenta y realizada”, palabras con las que Sofía Castro dejó en claro que no estaría molesta con Paulina Peña Pretelini por no haberla invitado a ninguna de sus dos bodas, como se había rumorado en las redes sociales.

Las jóvenes que vivieron como una familia por más de seis años compartieron momentos especiales, como cuando el hoy esposo de Paulina le entregó el anillo de compromiso.

“Paulina me marcó a contarme, yo me estaba haciendo las uñas, entonces me dijo: ‘No digas nada’. Yo no podía gritar en el salón porque nadie se podía enterar…”, dijo a Suelta la sopa, aprovechando la ocasión para reiterar el inmenso cariño que tiene por ella. “Tengo la foto mía y de Pau, que me da mucho gusto, es mi hermana…”, contó.

“Claro que me quiero casar pronto, quiero formar una familia”, agregó la hija mayor de Angélica Rivera.

SEGUIR LEYENDO: