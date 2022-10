Paulina Peña compartió más detalles de la romántica trayectoria de su Luna de Miel con Fernando Tena

La feliz pareja se casó el pasado sábado 10 de septiembre en el Estado de México. (Foto: Instagram/@paaulinapepretelini)

Desde que Paulina Peña Pretelini y Fernando Tena unieron su vida en matrimonio ambos han estado envueltos en el escándalo, no sólo porque trataron de mantener su evento lejos de los reflectores, también porque supuestamente el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, no acompañó a su hija cuando dio el ¡Sí, quiero!. En medio de rumores, los enamorados dejaron el país para disfrutar de una luna de miel de ensueño que ha robado cientos de suspiros en redes sociales.

La primogénita del político mexicano reapareció en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores una recopilaciones de las fotografías más hermosas que ha tomado durante las vacaciones que tomó con su esposo. Para comenzar, mostró un pequeño poblado ubicado en un rinconcito entre montañas donde, al parecer, habrían pasado unos días en una acogedora casa.

Días después subió una postal -que posiblemente le tomó su esposo- donde apareció disfrutando de un hermoso paisaje frente a una laguna y continuó con una hermosa foto que tomó de la luna en un anochecer. Pero su publicación que más llamó la atención de sus amigos, familiares y seguidores fue un collage que compuso con retratos de ella y Fernando Tena, así como imágenes de animales, tales como leones, cebras y elefantes.

La egresada de la licenciatura en Dirección Internacional de Hoteles por la Universidad Anáhuac acompañó sus publicaciones con enternecedoras frases: “Donde mi [emoji de corazón] explota de amor”. “Hijos de la luna” y “Un verdadero sueño”.

Pero eso no fue todo, Paulina Peña también subió un video tipo collage donde juntó los más enternecedores paisajes que disfrutó durante su viaje en globo aerostático junto a su esposo. En dicho fragmento audiovisual se puede apreciar a los recién casados gozando de todo el proceso, desde que se inflaron los grandes globos hasta cuando bajaron.

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto todas las publicaciones se llenaron con mensajes de cariño para la feliz pareja: “Abrazo a mis bichos”. “Que fregon”. “Biches salvajes”. “Bonita que gusto, que disfrutes, te mereces eso y mucho más.”. “Pau, pau, pau anda no seas malita, comparte fotos de tu boda, felicidades a los 2 son la pareja perfecta”. “Quiero ver más sobre tu boda, please”, fueron algunas reacciones.

Hasta el momento, Paulina Peña no ha especificado qué lugares ha visitado con su esposo, pero gracias a la descripción que colocó en su video se sabe que estuvieron en Turquía. Pero la primogénita de Enrique Peña Nieto no ha sido la única en compartir su felicidad con sus seguidores, también lo hizo Fernando Tena, quien dejó al descubierto que se encuentran en la región de Capadocia, donde volaron a bordo del globo aerostático.

Paulina Peña y Fernando Tena habrían tenido una segunda boda en España

Fue a principios de octubre cuando corrió el rumor de que los enamorados habrían celebrado una segunda boda en España. De acuerdo con información que recuperó la revista Quién, la organización estuvo a cargo de Fernando Gutiérrez Barrios y el evento se habría llevado a cabo en Madrid, en una propiedad del ex presidente de México.

A diferencia de su celebración en México, en esa ocasión sí habría participado Enrique Peña Nieto.

Cabe recordar que Paulina Peña y Fernando Tena unieron su vida en matrimonio después de aproximadamente siete años de relación, pues se sabe que se conocieron en 2015, cuando tenían 19 y 25 años, respectivamente.

