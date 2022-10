Así se vivió el incendio en la Línea 3 del Metro CDMX

Algunas personas se mostraron confundidas luego de que se registró un incendio en el Metro (Foto: Twitter/@GCalderon_Metro/@viral_metro)

Un incendio se registró en la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (la cual va de Universidad a Indios Verdes) de la Ciudad de México durante el domingo 23 de octubre. A través de diversas grabaciones en redes sociales se pudo observar el humo derivado del siniestro.

Los primeros reportes señalaron un conato de incendio, sin embargo posteriormente medios de comunicación confirmaron el hecho. Derivado del humo que se deprendió obligó a los usuarios a desalojar los convoys de la estación Viveros. Algunas personas en redes sociales compartieron sus impresiones del hecho.

Por su parte el Director General de Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón, informó poco después de las 5 de la tarde que se realizó una revisión en las vías de la Línea 3.

En una de las grabaciones se pudo observar a algunos usuarios que se encontraban desconcertados porque el servicio no funcionaba, algunos incluso se asomaron por las ventanas del transporte para intentar entender qué estaba pasando.

Algunos niños presentes se mostraban preocupados por la situación hasta tal punto de que tenían que ser calmados por sus familiares. En el video compartido en Twitter por la periodista Itzel Cruz Alanís también se pudo observar a gente que intentaba averiguar cómo abrir las puertas de los vagones.

Cabe destacar que durante la mañana del mismo domingo 23 de octubre una persona extranjera bajó al anden de las vías del Metro. Los primeros reportes señalaron que la persona trataba de acabar con su vida, pero posteriormente se dio a conocer que era una persona de 53 años de nacionalidad china quien bajo caminando por la vías sin intención de suicidarse.

Grabaciones del hecho fueron compartidas en redes sociales en las que se pudo observar al hombre justo al frente del tren, provocando que el servicio de la Línea azul fuera suspendido.

“El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 2, debido a una persona ajena al sistema que bajó a vías. Se realizan maniobras para resguardarla”, se comunicó cerca de las 11:30 horas. Poco tiempo después el servicio volvió a la normalidad luego de que el individuo fue resguardado.

Estas acciones se suman a otros incidente ocurridos en el Metro de la CDMX, pues el pasado martes 18 de octubre un conductor fue escoltado por policías ya que se encontraba laborando en un estado inconveniente.

En dicha ocasión algunas de las personas que presenciaron el hecho reprocharon al chófer pues argumentaron que pudo haber ocasionado un accidente. “Velo como viene, así o más ebrio”, “Viene superebrio el conductor”, “Imagínate el accidente que pudo haber provocado al abrir las puertas del otro lado”, fueron algunos de los reclamos expresados por usuarios que se encontraban cerca del trabajador.

Algunas horas después se confirmó que el conductor identificado como Erik “N” fue sometido a una prueba para evaluar si, efectivamente, habría consumido alcohol. Fue en ese momento que, ante las autoridades, el trabajador pidió que le ayudaran para evitar que lo despidieran.

“Tírenme un paro pa’ que no me corran. No sean c*brones, al ch*le esa es mi vida”, solicitó el conductor.” expresó el chófer para no ser despedido.

Luego de que se compartieran dichas imágenes, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) pidió a la ciudadanía, medios y autoridades no estigmatizar al conductor. Alegaron que las autoridades capitalinas han violado su debido proceso, así como sus derechos humanos.

