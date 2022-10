STC presentó denuncia penal en contra de conductor ebrio de Línea 2

Metro CDMX conductor ebrio Línea 2 Xola (Foto: captura de pantalla/Twitter/@Justici94474692)

En días pasados se volvió viral un video en el que un conductor del Sistema de Trasnporte Colectivo (STC) Metro se presentara ebrio a su trabajo, lo que causó indignación entre los usuarios de redes que utilizan de forma diaria este tipo de transporte.

Al darse a conocer el escándalo, a través de su cuenta oficial, el director general del Metro, Guillermo Calderón, anunció que este, identificado como Erik “N”, fue relevado de forma inmediata y que se le cauasaría baja inmediata en caso de que la prueba de alcoholemia resultara positiva.

Ahora también se dio a conocer que el STC ya presentó una denuncia penal en contra del conductor por tentativa de homicidio y ataque a las vías de comunicación, según anunció la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Esto lo dio a conocer durante su conferencia de prensa en la que anunció que el director del Metro trabajará en el fortalecimiento de las medidas para evitar que sucesos como el que se dio el pasado martes 18 de octubre se repitiesen.

“Todas las medidas de inspección que tienen que establecerse previas para fortalecer que ninguno de los conductores del Metro, evidentemente, vengan alcoholizados, o algunas otras cuestiones que a veces ocurren: que si van con el celular o que si van escuchando música... Que no es la generalidad, obviamente, sino que ocurre a veces”.

Sheinbaum aseguró que el director del Metro se aseguraría de fortalecer las medidas de inspección para los conductores (Foto: especial)

Además señaló que no solo se iban a aplicar medidas administrativas, como había adelantado el director del Metro. De igual forma el STC dio a conocer que fue a través del área jurídica del Metro que se presentó la denuncia y que estaría en la carpeta de investigación CI-FICUH/STCMZV/UI-2 C/D/00205/10-2022.

“Tírenme un paro”

Fue el pasado martes cuando los usuarios del metro de la Línea 2, en la estación de Xola, se alarmaron cuando vieron que las puertas de ambos lados se abrieron, lo que puso en peligro a los mismos.

Ante este hecho, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) se presentaron para sacar al conductor y lo llevaron a otra área especial de las instalaciones del transporte.

Fue ahí cuando se le aplicó la prueba de alcoholemia para determinar si se encontraba en estado de ebriedad, a lo que diferentes usuarios en redes sociales comentaron que se le podía ver claramente indispuesto.

El trabajador, identificado como Erik "N", fue sometido a una prueba para determinar si efectivamente había consumido alguna bebida alcohólica. (Captura: Twitter/@tavojeda5)

Poco después circuló otro video en el que se vio al sujeto, identificado como Erick Liborio Morales, de 39 años, pedir a los que le estaban aplicando la prueba un “paro” para que no lo despidieran de su trabajo.

“Tírenme un paro pa’ que no me corran. No sean cabrones, al chile esa es mi vida”.

Fue tras la viralización de las imágenes que Guillermo Calderón compartió su posicionamiento con respecto al incidente y cuando dio a conocer que sería dado de baja de forma inmediata.

Por su parte, hubo quienes consideraron que este tipo de conductas debían reprocharse no sólo a las autoridades del Metro, sino a la misma jefa de Gobierno. “A Claudia no le importa nada, solo andar en campaña”, “Así todo este gobierno” y “Los conciertos es lo importante ¿o no?” fueron parte de los mensajes con los que algunas personas arremetieron contra la funcionaria.

