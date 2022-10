Miles de venezolanos deambulan en la frontera de México con la esperanza de llegar a EEUU

Migrantes venezolanos fueron expulsados a México (Foto: REUTERS/José Luis González)

Los problemas de migración siempre han existido para México, debido a su cercanía con los Estados Unidos y Canadá, dos naciones que representan oportunidades y sueños de alguna mejor vida para algunos habitantes de Latinoamérica, por lo que el país se ha consolidado como un territorio de paso y, en algunas ocasiones, de residencia.

Ante esto, actualmente México se encuentra implementando acciones para no tener una crisis migratoria con más de 4 mil 50 venezolanos que no pudieron llegar a los Estados Unidos -de acuerdo a la organización Human Right Watch-, por lo que en acuerdo con el gobierno de Joe Biden, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunciaron el pasado 18 de octubre un nuevo programa para que alrededor de 24 mil venezolanos puedan solicitar el permiso para viajar a EEUU por vía aérea.

Sin embargo, el mandatario mexicano reconoció que tal cantidad de permisos no son suficientes, por lo que confió en que el gobierno americano amplíe la cantidad de personas aceptadas. Además, sentenció que las autoridades mexicanas apenas están modificando su actuar, debido al cambio en la política migratoria de los Estados Unidos.

“En la medida en que se vayan otorgando (los permisos) y no alcance, estoy seguro de que el gobierno estadounidense las va a ampliar (...). La verdad es que lleva un tiempo cumplir con los requisitos, pero ya hay una salida que no había, está todo cerrado”

Venezolanos recibirán visa en México por 15 o 20 días (Foto: REUTERS/Jorge Luis Plata)

Por su parte, otra de las medidas que está tomando el gobierno mexicano es la de otorgar visas para permanecer en el país entre 15 y 20 días, con el fin de que en ese tiempo puedan resolver los requisitos que pide EEUU para ingresar a su país o México para solicitar estatus de refugiado.

Con base en Andrés Ramírez, titular la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la tasa de reconocimiento de refugiados venezolanos en México ha sido alta durante la presente administración federal, puesto que ha rondado por el 94% de casos positivos.

Hasta septiembre de 2022, el país recibió 8 mil 665 solicitudes de refugio por parte de ciudadanos venezolanos; superando el hasta entonces récord histórico de 7 mil 600 en 2019; sin embargo, las cifras bajaron entre 2020 y 2021 debido a la pandemia por COVID-19.

Los solicitantes venezolanos de refugio en México,llegaron con significación desde el 16 cuando la @comar_sg registró 361. En el 2017 4,052, en el 2018 6,331 en el 19 7,636, en el 20 por el COVID bajaron a 3,248, en el 2021 6,133 y en el 22 al fin de septiembre llegaron a 8,665. — Andrés Ramírez (@AndresRSilva_) October 16, 2022

No obstante, conviene recordar que los gobiernos de México y Estados Unidos sostuvieron una reunión de alto nivel en Washington DC donde acordaron que la nación recibirá a las personas originarias de Venezuela que crucen de manera ilegal la frontera, mismas que deberán esperar en territorio mexicano hasta que su solicitud de asilo sea aceptada por parte de la administración de Biden.

Y es que debido a la situación económica en Venezuela bajo el régimen del dictador Nicolás Maduro, los habitantes del país sudamericano iniciaron una ola migratoria sin precedentes en la región que se ha extendido al sur y al norte; en el caso de Estados Unidos, los venezolanos representan el segundo mayor grupo que intenta ingresar de forma legal e ilegal a ese país, solo por detrás de los mexicanos.

En el caso de México, a inicios de 2022 el gobierno federal impuso el requisito de una visa para los venezolanos, debido a que el país registró un fuerte aumento en la migración desde las tierras gobernadas por Maduro; empero, dicho trámite no ha disminuido el flujo sudamericano, razón por la cual se han comenzado a implementar nuevos mecanismos.

