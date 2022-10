Las tiendas Upper del Canelo pagan mejor que en los Oxxos a trabajadores

Saúl "Canelo" Álvarez, busca personal para la apertura de las 30 sucursales de la tienda Upper en la zona metropolitana de Guadalajara. (Foto: Captura de pantalla).

Si vives en Guadalajara y estás en busca de empleo, una buena opción es acercarse a una de las tiendas de conveniencia Upper propiedad del boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez pues EL sueldo varía según el puesto y va de los 12 hasta los 14 mil pesos mensuales; el encargado de operaciones puede llegar a tener un sueldo hasta de 18 mil pesos.

Upper es muy semejante a las cadenas Oxxo, 7-Eleven, Círculo K, Extra, entre muchas otras que ofrecen diversos productos alimenticios, además de verduras, congelados, bebidas, cigarrillos, recargas telefónicas y hasta diversos pagos de servicios.

Y es que en redes sociales estas tiendas son una sensación ya que muchos usuarios están interesados en saber qué se necesita para poder entrar a trabajar ahí, cuánto gana una cajera o cajero; en fin, todos los requisitos necesarios para ser parte de esta nueva cadena.

De acuerdo con el portal México emprende la cadena de tiendas de conveniencia del Canelo Álvarez, busca personal para la apertura de las 30 sucursales en la zona metropolitana de Guadalajara.

Las tiendas Upper podrían convertirse en una fuerte competencia para las cadenas Oxxo. (Foto: Instagram/@paocastillooficial).

¿Qué vacantes ofrece?

Las vacantes ofrecen jornadas de ocho horas con 10 días de vacaciones, 20 de aguinaldo y hasta 30 por ciento del salario de prima vacaciones, además de los que por ley corresponden.

Los puestos son:

* Jefe de turno

* Jefe de tienda

* Encargado de operaciones

* Auxiliar de Almacén

* Recepcionista / Auxiliar administrativo

Cabe destacar que el sueldo varía según el puesto y va de los 12 hasta los 14 mil pesos mensuales. El encargado de operaciones puede llegar a tener un sueldo de hasta 18 mil pesos.

Seguramente en los refrigeradores de bebidas alcohólicas, venderán VMC, que quiere decir “Viva México Cabron*s”, la nueva bebida lanzada por el boxeador mexicano. (Foto: Instagram/@paocastillooficial).

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos varían de acuerdo al puesto solicitado:

Auxiliar de almacén

Educación: Secundaria terminada.

Experiencia laboral: Mínima de dos años.

Trabajo en empresas de retail o centros de distribución.

Recepcionista / Auxiliar administrativo

Experiencia laboral: Mínimo de 13 años en puestos similares

Disponibilidad de horario

Buena presentación

Caja chica / Correspondencia

Paquetería Office / Educación nivel técnico

Jefe de tienda

Educación: Licenciatura en administración o afín

Experiencia laboral: de 1 a 3 años en puestos similares

Encargado de operaciones

Licenciatura: Administración o ingeniería industrial

Experiencia Laboral: Mínima cuatro años en puestos similares

Trabajo en empresas de retail-operación de un centro de distribución.

Las vacantes ofrecen jornadas de ocho horas con 10 días de vacaciones, 20 de aguinaldo y hasta 30 por ciento del salario de prima vacaciones, además de los que por ley corresponden. (Foto: Instagram/@paocastillooficial).

Al parecer, los salarios son mejores que en las cadenas Oxxo, porque cabe recordar que hace unos días, una usuaria en tik tok se hizo viral al revelar cuánto recibe de sueldo. En su red social, Alex Silva contó a sus miles de seguidores cuánto dinero percibe de salario en este empleo, que no es nada sencillo. “Se los juro que ya no sé qué hacer con mi vida, gano 800 pesos a la semana y me gasto 1300 tragando cosas”, expresó la joven empleada mientras tomaba leche desde un envase que tomó en la propia tienda y bromeaba.

Sin embargo, esta no es la primera vez que un empleado del Oxxo revela cuánto gana. En 2021 un empleado el Oxxo reveló cuánto es lo que ganan los cajeros, gerentes de tienda y ayudantes de esa cadena de tiendas, propiedad de Fomento Económico Mexicano (FEMSA).

A decir del joven, los sueldos comienzan desde los mil 300 semanales hasta los más de 4 mil pesos netos, aunado a vales de despensa y bonos. Esto es 500 pesos más, en el pago mínimo, de lo que describe la joven Alex Silva en su video de TikTok.

