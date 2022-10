Poncho de Nigris habría anunciado al ganador de “MasterChef Celebrity 2022″

El presentador de televisión constantemente está envuelto en escándalos. (Foto Instagram: @ponchodenigris // TV Azteca)

Poncho de Nigris se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por una terrible equivocación. Y es que según algunos internautas, el polémico presentador de televisión habría revelado quién ganó la segunda temporada de MasterChef Celebrity México, lo que desató furia entre los fans del reality, pues todavía faltan muchas semanas para que TV Azteca se transmita la gran final.

Todo comenzó hace unos días, cuando el también influencer de 46 años recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus más de 3 millones de seguidores algunas fotografías y videos que tomó desde que se vistió con un llamativo traje color melón para asistir al cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego hasta las convivencias que tuvo con el festejado y otros invitados como Alex Montiel -mejor conocido como Escorpión Dorado- y Chumel Torres.

Como era de esperarse, todos sus post se llenaron con comentarios de sus seguidores, entre los cuales resaltó la reacción de Lorena Herrera y no por los emojis de fuego que colocó junto a la palabra “Eso”, sino por la inesperada respuesta que recibió por parte de Poncho. Y es que el empresario aprovechó su interacción en redes para felicitarla por ganar “el reality”.

@lorenaherreraoficial felicidades amiga por ganar el reality!!! Te lo merecías.

Aunque no especificó a qué programa se refería, bastaron unos segundos para que usuarios de dicha plataforma lo relacionaran con MasterChef Celebrity México, pues actualmente la oriunda de Mazatlán, Sinaloa, se encuentra participando en la segunda temporada. De hecho, gracias a su personalidad y sazón se ha convertido en una de las favoritas del público para ganar esta edición.

Las opiniones negativas no se hicieron esperar, pues quienes detectaron el supuesto spoiler lamentaron haberse enterado por error, pues querían seguir disfrutando del programa todos los domingos hasta la gran final y así se lo hicieron saber a Poncho de Nigris:

“Cuál reality? MasterChef Celebrity?? Oh nooo, vaya spoiler me acabas de dar”. “Buena primicia”. “Tremendo spoiler nos dió @ponchodenigris”. “Terminó de arruinar el programa”. “Ya no vere @masterchefmx”. “@ponchodenigris tenías que regarla, Poncho chtm.”, fueron algunos comentarios.

Lorena Herrera (Foto: Ig lorenaherreraoficial)

Hasta el momento Lorena Herrera y la producción de TV Azteca no se han pronunciado al respecto, tampoco Poncho de Nigris ha aclarado la controversia, por lo que solo queda esperar a la gran final de la segunda temporada para saber si se refería al programa de cocina o a otro programa. Cabe recordar que la actriz recientemente participó en Siempre Reinas y, aunque es un reality show, no es una competencia que podría ganar.

