Otro escándalo en la dinastía Pinal, exhibieron un candente chat de Alejandra Guzmán

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre que se robó el corazón de la cantante. (Foto AP/Marta Lavandier)

Desde hace unos meses los integrantes de la dinastía Pinal han estado envueltos en el escándalo por la filtración de algunas conversaciones privadas que dejaron al descubierto varios conflictos al interior de la famosa familia, desde los problemas entre Luis Enrique y su ahora ex pareja, Mayela Laguna, hasta las supuestas diferencias entre él mismo con su hermana mayor, Sylvia Pasquel, por la herencia de su madre.

Ahora le tocó el turno a Alejandra Guzmán quien, sin importar que está trabajando en su proceso de recuperación después de la aparatosa caída que sufrió durante un concierto, volvió a desatar controversia por unos acalorados chats que intercambió con quien se presume es su nuevo novio. Fueron los conductores de Ventaneando quienes revelaron el contenido de los mensajes escritos y audios que, según Pati Chapoy, llegaron a la redacción del programa.

“Hola, guapo, estoy pensando en tu boca [...] No puedo parar de sentirte dentro de mí, uy corazón, cuando me acuerdo que soy tuya, imagínate todo lo que hago cuando pienso en tus besos, en tu boca, en todo, hay mucha magia. Esto que siento es solo para ti”, se escucha con una voz muy similar a la Reina de Corazones.

Pero ese no fue el único audio que compartió la producción del programa de espectáculos, también transmitieron otro donde la intérprete de Yo te esperaba, Hacer el amor con otro y Mi peor error dejó entrever un poco de su apasionada relación con un hombre de quien todavía se desconoce su identidad.

Alejandra Guzmán ya confirmó su regreso a los escenarios el próximo sábado 22 de octubre. (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Que delicia los besotes que me diste en la playa, me encanta como nos llevamos, me encanta ser tuya y aunque no estes aquí estoy pensando en ti.

Asimismo, dos personas del equipo de producción leyeron parte de las capturas de pantalla que sorpresivamente llegaron a su redacción. En estos se reafirma que entre la artista de 54 años y dicho hombre misterioso hay algo más que una amistad, incluso, los mensajes dejaron entrever que estuvieron juntos en la playa. Cabe mencionar que Alejandra Guzmán se refugió en un paradisiaco lugar después de su accidente en Washington, Estados Unidos.

Aunque su caída aparentemente no fue aparatosa, sufrió dislocación de cadera. (Captura Instagram: @laguzmanmx)

“Ya quiero verte, ya no puedo [...] frente al espejo me estorba la ropa, improvisando aquí en la cama, sola, quitándome las ganas, no son tus manos las que me tocas”, comentó.

Los conductores de Ventaneando no revelaron más información al respecto, pero sí se atrevieron a bromear sobre los mensajes subidos de tono entre Alejandra Guzmán y su nueva conquista. Mientras Pati Chapoy reconoció que la artista está enamorada, Pedro Sola y Daniel Bisogno se burlaron de la interpretación que dieron sus dos compañeros al leer los chats.

(Foto Instagram: @laguzmanmx)

“Estamos buscando ya a Alejandra para que nos diga qué onda con eso”, comentó la titular del programa de espectáculos, sin embargo la cantante no se ha pronunciado al respecto.

Fans de Alejandra Guzmán le pidieron no usar tacones en sus próximos conciertos

Hace unos días, la Reina de corazones anunció que regresará a los escenarios el próximo sábado 22 de octubre en Pachuca. Este será el primer espectáculo que ofrezca después de su accidente que aparentemente fue provocado por un mal paso que dio con sus tacones. Fue bajo este contexto que sus fans le pidieron tener más precaución con sus vestuarios para evitar cualquier tipo de accidentes, en especial, le recomendaron cambiar su calzado.

“Ahora ponte tenis para que no azotes”. “Sin tacones!!! Por favor!!! Cuídese!!!”. “No muevas la cadera!!!”. “Mi Ale, que bueno saber que estás bien, por favor ten cuidado de no volver a tener un accidente como el de hace unos días.”. “Qué bien Alejandra éxitos y ten mucho cuidado al pisar, cariño”. “Que bueno verte ya tan recuperada”, “Como el ave fénix, rockera hermosa”, fueron algunas reacciones.

SEGUIR LEYENDO: