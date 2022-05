Luis Enrique Guzmán y su esposa Mayela sí están separados por filtración de audios

Mayela confirmó ruptura con Luis Enrique Guzmán (Foto: Instagram @luisenriquegp)

Luego de que se filtraron audios donde Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, se expresó negativamente de su familia política y aseguraba haber sufrido maltrato por parte de su pareja, ella confirmó que se separaron.

Después de que los audios de Mayela fueron expuestos por TVNotas, se rumoró que la esposa de Luis Enrique y él se habrían separado debido a las fuertes declaraciones que lanzó.

Pese a que en el momento en que se expusieron los audios, ella aseguró que no le habían afectado en lo absoluto en su relación con Luis Enrique y que tenía conocimiento de que estaban en manos de supuestos ciberdelincuentes. Este martes 3 de mayo confesó que sí tuvo que alejarse de su marido.

En una corta entrevista con De Primera Mano, la nuera de Silvia Pinal reveló que estos documentos sí afectaron su vida marital, por lo que ella tuvo que dejar la casa que compartía con Luis Enrique.

Laguna quiso desmentir los rumores que circulan sobre su relación con su esposo luego de que se filtraron los audios (Foto: Instagram/@luisenriquegp)

“Sí, sí estamos separados. Yo me fui de su casa hace un mes con lo de los audios, ya para que se sepa, para que no anden diciendo cosas que no son”

Sin embargo, mencionó que esta misma separación les ha permitido empezar casi desde cero su relación. Ahora que ya no viven bajo el mismo techo se sienten como si fueran novios, según mencionó Mayela.

Afirmó que aunque se encuentren separados físicamente, están juntos y más tranquilos que cuando se expusieron las notas de voz.

Luis Enrique Guzmán, según los audios, habría maltratado a su esposa (Foto: Instagram/@luisenriquegp)

“Esta separación nos sirvió mucho para que sea un parteaguas en nuestra relación y valorarnos y ver por qué también salió todo. Estamos él en su casa, yo en mi casa, juntos pero no revueltos. Estamos como iniciando una relación de noviazgo, con un hijo. Ya estoy mucho más tranquila, gracias a Dios, en ese aspecto y a trabajar y a darle”

Y es que a través de estos documentos de audio, Laguna señalaba que el hijo de Silvia Pinal se ganaba la vida gracias a lo que tenía su familia, pero él nunca se habría esforzado por algo, mientras que ella tenía que hacerse cargo de su pizzería y de su hijo, Apolo. Asimismo, aseguraba que su cuñada, Alejandra Guzmán, siempre estaba en un estado inconveniente.

Pese a que actualmente se encuentran separados, Mayela aseguró que su relación es buena (Foto: Instagram/@luisenriquegp)

Aunado a ello, mencionaba que su esposo consideraba que la pizzería es de él y a ella no le pagaba un sueldo. Además, le exigía que abandonara su casa, donde se sentía peor que cuando estuvo e el penal de Santa Martha Acatitla.

“Me dice ‘vete a la…’ y consíguete a alguien que no sea así, la puerta está abierta…Me siento como esclava, me siento peor que si estuviera en la cárcel, que yo ya estuve en la cárcel un año, en Santa Martha Acatitla, salí absuelta, pero me siento peor que eso. Me siento muy mal de estar con alguien así, que me trate así y si estuvieran mis papás vivos ya me hubiera ido corriendo a su casa”, se escucha en uno de los audios.

En un encuentro con la prensa, luego de que se expusieran los documentos, Mayela confesó que éstos posiblemente habían surgido de una conversación que había tenido con una amiga; sin embargo, fueron filtrados por ciberdelincuentes, quienes le hackearon su celular y la extorsionaron.

Defendió que la amenazaron con que iban a sacar a la luz “cosas mías íntimas”, pero no le preocupaban porque ya tenían tiempo y, en ese entonces, habría hablado de esa forma de su esposo debido a que estaba en medio de una crisis marital.

