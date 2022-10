La Volpe acabó con la enemistad con Cuauhtémoc Blanco: sí pensó llevarlo al Mundial de 2006

Cuauhtémoc Blanco se quedó sin ir al Mundial de Alemania 2006 (Foto: RAMÓN SOTOMAYOR/CUARTOSCURO.COM)

Para la Copa Mundial de Alemania 2006, la Selección Mexicana no contó con la actuación de uno de los mejores delanteros que había en ese momento, Cuauhtémoc Blanco se quedó sin ir al mundial y tuvo que ver la participación del Tri desde la distancia.

En su momento se afirmó que la relación de Ricardo La Volpe, quien era técnico de la Selección, y del Cuauh no era la idónea ya que diferencias personales causaron que el estratega decidiera no llevarse al canterano del América al campeonato mundial.

Pero, a 16 años de aquella edición mundialista, el argentino reveló el verdadero motivo por el cual no se llevó Blanco al Mundial de 2006. Durante una reciente entrevista con José Antonio Gringo Castro, La Volpe confesó que sí consideró al ex americanista para su equipo, sin embargo, hubo otros factores que lo hicieron cambiar de opinión.

La Volpe confesó que sí consideró al ex americanista al Mundial (Foto: Getty Images)

Pese a las diferencias y enemistades que tenían ambos personajes, el estratega argentino estaba dispuesto a dejar sus diferencias para llevárselo, pero todo dependía de la recuperación de Guillermo Franco. En aquel momento, el Guille Franco militaba en Villareal de España, a pesar de que su origen es argentino, se nacionalizó mexicano para jugar con el combinado azteca.

Su calidad de jugador llamó la atención de La Volpe, así que lo puso por encima de Cuauhtémoc; pero, una lesión causaba dudas en la alineación final del estratega. En ese momento, previo al mundial, Franco se lesionó, así que no se sabía si iba a estar listo para el Mundial, por lo que la segunda opción era llamar al delantero azulcrema.

“La gente no pregunta y te diré algo que siempre falta preguntar, hay alguien que ni nombran. Yo llevé al Guille Franco, si Guille no se recupera, yo hubiera llevado a Cuauhtémoc Blanco”, confesó.

La Selección Mexicana jugó en Alemania sin Cuauhtémoc Blanco (Foto: GettyImages)

Y es que la lesión del mexico-argentino cambió totalmente los planes de La Volpe pues empezó a idear planes para cubrir su lugar ya que lo tenía contemplado como titular para la Selección Mexicana. Es por ello que consideró a Francisco Kikín Fonseca.

Además, en cuanto a nivel deportivo prefirió al Guille pues sí logró su recuperación a tiempo y así que lo llevó a la Copa Mundial.

“Si me preguntas los dos nueves eran Guille y Borgetti, pero al no estar Guille empieza a jugar por potencia Kikín, pero nunca me hicieron la pregunta; si me dices ¿por qué no fue? porque tenía al Guille. Los jugadores en su mejor momento explosivo eran Guille y Kikín”, comentó.

Cuauhtémoc Blanco y su icónico festejo como jugador del América (Foto: EFE)

Finalmente los convocados que ocuparon la posición de delanteros en el equipo fueron: Jared Borgetti, Guillermo Franco, Omar Bravo y Francisco Kikín Fonseca. Tanto Borgetti como Franco militaban en el fútbol europeo, por lo que se pensó que la ausencia de Blanco no perjudicaría al combinado nacional; sin embargo, se cuestionó su ausencia y los motivos que llevó a La Volpe a tomar esa determinación.

Algunas de las reacciones del Tiburón Blanco en aquel momento fueron de acusaciones en contra de Lo Volpe y un grupo de “favoritos” que supuestamente habían influenciado al timonel para dejarlo fuera del mundial. Entre ellos señaló a Oswaldo Sánchez, Jared Borgetti, Rafael Márquez y a Pavel Pardo.

Previo a la competencia internacional, el de Tepito participó en las clasificatorias mundialistas del equipo azteca y jugó como titular en todos los partidos. A pesar de ello, no fue llamado para el torneo pues Ricardo prefería evitar una relación laboral con Cuauhtémoc Blanco.

