Oso baleado en las patas traseras en Nuevo León fue rescatado por Profepa; darán 9 años de prisión al culpable

Especialistas atienden a oso negro herido en las patas traseras (Foto: Profepa)

Un oso negro de siete meses que había sido herido por un balazo en Nuevo León fue encontrado y trasladado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hasta una clínica veterinaria para que reciba atención especializada.

A través de un comunicado la dependencia detalló que el osezno (Ursus americanus) fue localizado en coordinación con personal de Parques y Vida Silvestre, luego de que se reportó que el animal se desplazaba arrastrándose en la localidad de Santiago.

Cuando lo encontraron, el pequeño oso estaba descarnado, con exposición de músculos y tendones en las patas traseras, por lo que procedieron a su contención química y traslado para su valoración por personal médico veterinario especializado.

Tras llevarlo a la clínica le realizaron un examen físico general, toma de muestras de sangre y heces, así como toma de radiografías, detectando que el oso no podía caminar debido a una “lesión medular causada presuntamente por un arma de fuego y la presencia de un cuerpo extraño en la zona torácica”.

Con la finalidad de poder atender mejor al ejemplar, considerado en peligro de extinción, frente a una posible intervención quirúrgica, los especialistas propusieron realizar más estudios. Lamentablemente, por la gravedad y magnitud del daño, han reservado como privado el diagnóstico de salud del osezno.

A pesar de ello, personal de Profepa en Nuevo León se encontraba gestionando el traslado del oso hasta un lugar en donde la bala pueda ser extraída con éxito y posteriormente reciba rehabilitación.

Cabe recordar que fue el pasado 13 de octubre cuando en redes sociales se divulgó el video del osezno caminando con dificultad con sus dos patas delanteras, luego de haber sido baleado en la parte baja de su cuerpo en Santiago, Nuevo León.

Castigo para la persona que baleó al oso

Ante estos hechos, la Profepa subrayó que ha interpuesto denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quien o quienes resulten responsables de la agresión del ejemplar, por la comisión de ilícitos ambientales en la materia.

⭕#EnLasRedes || En Nuevo León la #PROFEPA atendió el reporte de un oso de siete meses de edad, que recibió un disparo de arma de fuego, lo que le ocasionó lesiones en sus extremidades y en tendones. pic.twitter.com/E869U3Bl6i — Canal 13 Chiapas (@canal13Chiapas) October 13, 2022

Por la agresión, los responsables podrían recibir a sanciones administrativas y penales, entre las que destacan una multa de hasta $7,000,000 (siete millones de pesos) y una pena de hasta 9 años de prisión.

“El oso negro americano se distribuye en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y se encuentra protegido por las leyes mexicanas, pues sus tendencias poblacionales están a la baja por la pérdida de su hábitat y la cacería”, recordó la Profepa.

En fechas recientes, han sido múltiples los avistamientos de osos en Nuevo León. Varias personas han grabado y subido a redes sociales su experiencia estando cerca de estos animales, quienes en varias ocasiones pasan cerca de ellos sin temor o sorpresa.

Sin embargo, también se han divulgado otros videos de personas maltratando a los osos, como lo fue el caso de osezno que fue rescatado y está en proceso de recuperación.

Por lo anterior, el gobierno de Nuevo León y Protección Civil han hecho un llamado a la población para seguir las recomendaciones en caso de ver a uno de estos ejemplares, que consisten en no acercarse a ellos, no permanecer en el área del avistamiento, no darles comida, no intentar tomarse fotos con ellos, no agredirlos y resguardarse en un lugar seguro.

