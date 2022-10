Un osezno fue captado tratando de ponerse a salvo tras ser baleado en Nuevo León

El pequeño se encuentra resguardado en la Universidad de Nuevo León (Foto: Twitter/@MundoPatitas)

Un osezno fue captado tratando de ponerse a salvo tras ser atacado por una persona, misma que disparó contra el pequeño animal múltiples veces, dejándolo sin movilidad en patas traseras.

De acuerdo con lo señalado en redes, el oso de apenas 7 meses de edad fue visto en el municipio de Santiago, Nuevo León el pasado viernes, intentando huir con toda la velocidad que le permitían sus dos patas sanas. Sin embargo, no fue hasta hace poco que un video se viralizó evidenciando los hechos.

Según medios locales, el oso fue rescatado por elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mismos que se encargaron de trasladarlo a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde está siendo atendido.

Disparan en múltiples ocasiones a un osezno en @nuevoleon. Lo dejan cuadraplejico y su estado de salud es delicado, pues el daño es muy severo y perdió mucha sangre. Ya está siendo atendido médicamente por el ayuntamiento, pero necesita atención más especializada. pic.twitter.com/aKSKunY9z5 — Mundo Patitas AC (@MundoPatitas) October 13, 2022

Los reportes preliminares señalaron que cuando fue encontrado, el ejemplar presentaba lesiones en las extremidades traseras, con exposición de músculos y tendones. Tras su valoración se confirmó que las heridas fueron ocasionadas por arma de fuego.

La situación provocó la indignación dentro de la ciudadanía, misma que a través de redes sociales ha exigido que se castigue a el o los posibles responsables.

El hecho se registró a solo unos meses de que se denunciara otro caso de maltrato animal perpetrado contra una cría de oso.

Fue en agosto de este año cuando a través de un video, se dieron a conocer actos de tortura perpetrados contra un osezno de 4 meses. Los hechos se vivieron en la comunidad de Castaños, Coahuila.

De acuerdo con la denuncia realizada por el periodista Ernesto Méndez, el oso habría bajado a la localidad a buscar agua y comida cuando los pobladores lo increparon para luego torturarlo.

En el video captado, se puede apreciar a uniformados presenciando el acto mientras ríen, junto con un grupo de civiles.

Tras la gravedad de los hechos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dio a conocer se formularía una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quien o quiénes resultaran responsables por los hechos, mismos que representan un delito contra la biodiversidad.

A penas el martes fue visto otro ejemplar merodenado una comunidad de Nuevo León (Fotos: Judith Medrano @JudithMedrano)

A través de un comunicado, la dependencia también señaló que el cuerpo sin vida del osezno quedó bajo su resguardo, con el fin de realizar la autopsia correspondiente y su presentación en las diligencias ministeriales.

Además, solicitó que se le reconociera como “víctima u ofendida, así como coadyuvante para lograr la procuración e impartición de justicia”, toda vez que se trataba de un ejemplar hembra del Ursus americanus eremicus, con una edad aproximada de cinco meses.

Por los hechos, cinco policías municipales fueron suspendidos de sus labores (por diez días). Según la versión del alcalde, Juan Antonio Garza, los oficiales no habrían podido controlar a los pobladores. “Los cuerpos de policías no controlaron a los colonos. No obedecieron que se retiraran para ellos tomar cartas en el asunto”, declaró a medios locales.

Nuevo León: tierra de osos

Cabe agregar que en fechas últimas, el reporte de osos avistados en la región regiomontana ha aumentado, por ello, el gobierno de Nuevo León y Protección Civil han hecho un llamado a la población para seguir las recomendaciones en caso de ver a uno de estos ejemplares, mismos que se encuentran en peligro de extinción.

De hecho, apenas la noche del 11 de octubre fue captado un ejemplar paseando por las bardas de la Colonia Real de San Pedro Zuazua. A esto se suman los “encuentros cercanos” que han tenido los municipios de El Carmen, Escobedo, Monterrey y San Pedro en las últimas semanas.

En caso de que se presenten este tipo de hechos, Protección Civil recomiendo llamar de manera inmediata ya sea a elementos de la dependencia o elementos de Parques y vida silvestre.

A la par, piden a los pobladores no acercarse, no perder la calma ni arrojarle objetos. Así mismo reiteran que no se debe alimentar al animal ni molestarle.

