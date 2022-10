Osito fue visto paseando entre juegos infantiles cerca del río La Silla, Monterrey

El pequeño oso merodeó en Monterrey. Ya han sido varios osos vistos en la región (Foto: Captura de pantalla)

Nuevamente los habitantes de Monterrey fueron sorprendidos por la presencia de un oso. A través de un video se comprobó que un osezno merodeó en los juegos de un parque cercano al río La Silla.

De acuerdo con la institución de Protección Civil local, el animal fue avistado la tarde del lunes a la altura de la colonia Privada Villalta. Debido a ello, implementaron un operativo para ahuyentar al oso y regresarlo a su hábitat.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a no acercarse, no permanecer en el área donde esté el oso, no tratar de fotografiarlo o tomarse selfies con este, ni alimentarlo. “Pedimos que sigan todas las recomendaciones del personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León”.

Asimismo, el Gobierno de Nuevo León añadió a las recomendaciones no perder la calma, no arrojarles piedras piedras ni objetos, no dejarles basura al alcance ni molestarlos.

La dependencia bajo la gubernatura de Samuel García recuerda que el oso negro es una especie protegida, por lo cual el ocasionarle un daño implica acciones legales:

- De conformidad con el Artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aplica sanciones administrativas que van desde los 20 hasta los 50 mil días de salario mínimo general vigente.

- De acuerdo al Artículo 182 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Profepa al tener conocimiento de actos u omisiones que puedan constituir delitos, formulara ante el Ministerio Público Federal la correspondiente denuncia penal.

Oso negro, Chipinque, Nuevo León (Foto: Twitter)

- Conforme al Artículo 420 del Código Penal Federal en materia de delitos ambientales, la autoridad competente impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días de multa y una pena adicional de hasta dos años de prisión y hasta mil días de multa adicional, cuando las conductas descritas se realicen o afecten en área natural protegida.

Este sería el cuarto avistamiento de osos en Monterrey en lo que va del año. En días pasados unos ciudadanos grabaron cuando un oso caminaba por el sector de La Alianza, en los límites de los municipios de Escobedo y El Carmen.

Otro más fue visto a inicios del mes en el restaurante de un hotel en el Parque Ecológico Chipinque, en San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León. Los comensales se sorprendieron ya que mientras disfrutaban sus alimentos la mañana al oso negro ingresó hasta la cocina en busca de un bocadillo.

Oso negro, Chipinque, Nuevo León (Foto: Twitter)

Uno más interrumpió una romántica pedida de matrimonio, pues mientras el hombre estaba hincado frente a su pareja, con la leyenda “Marry me” (cásate conmigo) en letras luminosas colocadas en el piso, cuando repentinamente un oso se atraviesa y pasa junto a ellos.

El animal de gran tamaño caminó en línea recta sin voltear a ver a los recién comprometidos o al camarógrafo. “Qué buena anécdota”, se escucha decir al sujeto encargado del video, cuya duración es de escasos diez segundos.

Este tipo de ejemplares son conocidos como oso negro (ursus americanus) y son una especie catalogada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 (Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestre-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión o cambio-lista de especies en riesgo) como en peligro de extinción.

