Murió Amparo Serrano, la fundadora de la marca Distroller

Amparín Serrano fue integrante original de Flans, aunque no grabó ningún disco con el grupo (Foto: Twitter/@Beto_Murrieta)

La artista y diseñadora gráfica Amparo Serrano, conocida como “Amparín” de Distroller, falleció la tarde de este viernes en la Ciudad de México, en donde permaneció hospitalizada tres días en estado grave a consecuencia de un accidente doméstico. Tenía 57 años.

Apenas el pasado jueves una de sus hijas, Camila West, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje destacando la fortaleza de su madre y pidiendo un milagro.

“Persona de una sola pieza, mi mamá. Deshecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo mamá, que sin ti esto no es cida, que se te conceda el milagro que le has dado tú a millones de personas. Te amo infinito y les pido a todos recen por ella, ya saben quién es y es la persona más chin...ona que el planeta puede tener. Mi mamá querida, te amo con el alma y te abrazo desde otra dimensión en la que no nos podemos ver ahorita. Recemos por ese milagro, por favor todos unánse a una oración”, escribió, dando a entender que Amparín estaba pasando por una gran dificultad de salud.

Uno de sus diseños más recordados de Distroller es el de la Virgencita Plis además de los neonatos mejor conocidos como Casimeritos, se trataba de bebés no nacidos con los que niñas de varias generaciones jugaron.

Sin embargo, durante un tiempo de su carrera artística fue integrante de Flans junto a Mimí, Ivonne e Ilse.





*Información en desarrollo