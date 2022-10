Carlos Speitzer confesó la cruda verdad por la que dejó de seguir a Manelyk en redes sociales

Foto: Getty Images

Hace unos meses, Manelyk González y Carlos Speitzer levantaron todo tipo de rumores respecto a una supuesta relación romántica tras ser pareja en Las Estrellas bailan en Hoy, sin embargo, aunque ambos defendieron en todo momento que únicamente eran amigos, recientemente se dio a conocer que el actor dejó de seguir a la influencer hasta de redes sociales.

Esto sucedió después de que la ex Acapulco Shore regresó al matutino de Televisa para participar en Campeón de Campeones, otro concurso de baile del programa en donde la famosa ahora es compañera de Luis Potro Caballero. Así, durante una breve entrevista que le hicieron en el programa para cuestionarla sobre Carlos -con su característica forma de ser- Manelyk hizo un comentario que lastimó los sentimientos de su amigo.

“Ah, el hermano de Alex (Speitzer)”, se limitó a decir Mane.

Esto no le agradó al joven, quien desde su cuenta de Instagram hizo un live y comentó por qué después de escuchar dicho comentario decidió romper comunicación con la famosa.

“Todo lo que pasó con Mane siempre ella y yo lo dijimos: somos pareja de baile, nos llevábamos bien, fuimos muy buenos amigos. Yo fui lindo con ella, ella fue linda conmigo en su momento. Hacíamos cosas padrísimas, hicimos cosas padrísimas y para mí fue un comentar muy desafortunado de su parte que raya en lo personal, el denostar y de pronto, no darle verdad a mi carrera con un comentario que fue fuera de lugar”, externó.

carlos_speitzer (Foto IG @carlos_speitzer )

En este sentido, Speitzer remarcó que llevaba muchos años trabajando y construyendo su carrera en la industria del entretenimiento, por lo que consideró muy desafortunado que Mane despreciara su esfuerzo de años.

“Si es alguien que no sabe quien soy yo, pues para qué seguirle, es algo que jamás hubiera hecho, algo que jamás voy a hacer o que le voy a reclamar, pero no sé, me gustaba verlo porque me divertía lo que decía, ya con el comentario fue (...) algo que no me gustó y creo que es válido, ¿no?”, comentó.

De igual forma, Carlos Speitzer dijo que su molestia no se derivaba de su lazo familiar con Alejandro Speitzer, sino de la aparente forma malintencionada que utilizó Mane para referirse a este hecho.

“Creo que se llegó a un nivel personal y para la gente que está poniendo por ahí ‘ay sí, el hermano de Alex’ no me afecta, es mi hermano, yo soy su hermano, estoy orgulloso de ser hermano de quien soy, es más por lo que dijo ella (...) No me gustó que tirara por la borda lo que habíamos hecho como amigos y ya, eso es todo”, explicó.

Asimismo, el actor de telenovelas como Amy la niña de la mochila azul o Esperanza del corazón lanzó un fuerte mensaje a la influencer.

“Ahora pueden acordarse de mí, hay desnegadas, hay bloqueadas, hay unfollow pero ya la bailé y desbailadas no hay, eso sí no se les olvide”, remarcó.

Qué dijo Manelyk sobre las declaraciones de Carlos Speitzer

Tras los dimes y diretes, Mane no se quedó callada y durante un segmento de Hoy dio su postura respecto a cómo se tomó la situación Carlos Speitzer.

“Se toma todo muy apecho, para empezar, yo puedo decir lo que se me de mi regalada gana y en segunda ex ‘bobis’ relájate bastante, estamos empezando. Es que yo creo que sí se lo tomó demasiado personal, porque me dejó de seguir Instagram (...) que padre, te felicito (por tus 26 años de carrera)”, dijo en tono irónico.

