SRE estaría con familias de connacionales de la Flotilla Global Sumud: exige a Israel respeto a derechos humanos

La SRE sostendrá otra reunión en los próximos días con las familias de los mexicanos que participan en la Flotilla Global Sumud (Foto: X)

El gobierno de México anunció que sostendrá una reunión en los próximos días con las familias de las y los connacionales que participan en la Flotilla Global Sumud, como parte del seguimiento instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para brindar acompañamiento y protección a los ciudadanos mexicanos involucrados en esta misión internacional.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el encuentro será encabezado por el secretario Roberto Velasco y tendrá como objetivo compartir información actualizada sobre las acciones diplomáticas y consulares implementadas en favor de las personas mexicanas que forman parte de la flotilla.

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La dependencia federal reafirmó su compromiso con la protección de la integridad física y los derechos humanos de los connacionales, especialmente ante el complejo contexto político y de seguridad que enfrenta la región donde opera la embarcación humanitaria.

Abril Rojas, ciudadana mexicana, se dirige a la cámara mientras sostiene un pasaporte de México. Se identifica como parte de una misión civil no violenta que navega. El video muestra su intervención sobre la justicia y el apoyo a una Palestina libre, como participante de la Flotilla Global Sumud.

La Cancillería detalló que, desde que tuvo conocimiento de la participación de mexicanos en la Flotilla Global Sumud, las embajadas y consulados de México en Medio Oriente comenzaron gestiones con autoridades locales e internacionales para garantizar la seguridad de las personas involucradas.

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Asimismo, la SRE indicó que ha mantenido comunicación directa y permanente tanto con las familias como con los tripulantes mexicanos durante todo el trayecto marítimo.

De acuerdo con el reporte oficial, las representaciones diplomáticas mexicanas proporcionaron información sobre las condiciones políticas y de seguridad en la zona, además de compartir números de emergencia y canales de asistencia consular disponibles en caso de cualquier incidente.

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México exige a Israel respetar el derecho internacional

En esta imagen, tomada de un video de cámaras de seguridad en blanco y negro, puede verse a miembros de la flotilla con las manos en alto mientras autoridades israelíes interceptan la flotilla con la que esperaban llegar a la Franja tras zarpar de Barcelona a principios de mes, cerca de la isla de Creta, en el sur de Grecia, el 30 de abril de 2026. (Global Sumud Flotilla via AP)

El gobierno mexicano también reiteró su exigencia al gobierno de Israel para que garantice la integridad física y mental de los mexicanos que permanecen en la flotilla, además de respetar plenamente sus derechos humanos y el derecho internacional.

La SRE enfatizó que solicitó a las autoridades israelíes facilitar el acceso consular de la Embajada de México en Tel Aviv en caso de ser necesario.

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Uno de los puntos más relevantes del comunicado fue la referencia a una connacional mexicana que viajaba en una de las embarcaciones interceptadas en alta mar, hecho que México calificó como una acción contraria al principio jurídico de libertad de navegación.

Según detalló la dependencia, gracias a diversas gestiones diplomáticas y consulares, la ciudadana mexicana pudo regresar a la Ciudad de México el pasado 2 de mayo.

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Además, el Gobierno de México presentó una “protesta enérgica” ante Israel por lo que consideró una privación ilegal de la libertad de la connacional durante el operativo de intercepción.

Seis mexicanos continúan en la flotilla

Greek Coast Guard vessels approach an Israeli vessel carrying activists of the Global Sumud Flotilla, which was intercepted on international waters by the Israeli Navy, off the port of Atherinolakkos, on the island of Crete, Greece, May 1, 2026. REUTERS/Stefanos Rapanis

La SRE precisó que otros seis mexicanos continúan participando en la Flotilla Global Sumud y permanecen en contacto constante con las representaciones diplomáticas mexicanas en la región.

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Hasta el momento, todos se reportan en buenas condiciones, aunque las autoridades mantienen monitoreo permanente de la situación debido a la tensión que prevalece en la zona.

La Cancillería agregó que ha sostenido al menos seis reuniones con familiares y representantes de los participantes para informar sobre las acciones consulares en curso y atender inquietudes relacionadas con la seguridad y el estado de salud de los connacionales.

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Gobierno de México reitera llamado a la paz

Finalmente, el Gobierno federal reiteró su postura a favor de la construcción de la paz y del cumplimiento del derecho internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario y el respeto a los derechos humanos.

La administración encabezada por Claudia Sheinbaum aseguró que continuará utilizando todos los canales diplomáticos y jurídicos disponibles para proteger a las y los mexicanos en el extranjero y garantizar el respeto a sus garantías fundamentales en cualquier parte del mundo.

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