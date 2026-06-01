México

Suman más de 2 mil inmuebles asegurados y 40 objetivos prioritarios detenidos por Operación Restitución en Edomex

Recientemente han sido realizados 14 cateos y 20 inspecciones en 19 municipios

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Uno de los inmuebles asegurados (FGJEM)

A través de la Operación Restitución, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales han asegurado 2 mil 082 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad en 79 municipios del Estado de México. De ese total, 1,198 han sido devueltos a quienes acreditaron legítimamente su propiedad.

Durante la última semana, las autoridades de los tres órdenes de gobierno que integran esta estrategia realizaron 14 cateos y 20 inspecciones en 19 municipios: Calimaya, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Metepec, Nezahualcóyotl, San Antonio La Isla, Tecámac, Tenango del Valle, Texcoco, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

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Informe sobre la Operación Restitución en el Estado de México, mostrando la participación de la FGJEM, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, SSEM y policías municipales. La operación ha resultado en el aseguramiento de 2,082 inmuebles y la devolución de 1,198 propiedades, relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad. Las acciones se llevaron a cabo en 79 municipios del Edomex. Además, 40 individuos identificados como objetivos prioritarios fueron detenidos en distintas etapas procesales.

En esos operativos fueron asegurados 34 inmuebles: 27 casas habitación, cinco predios, un local comercial y 1 bodega, según compartió la Fiscalía mexiquense el 31 de mayo.

Del total acumulado de inmuebles asegurados en el marco de la operación, mil 713 corresponden a casas habitación, 338 a predios y 31 a inmuebles de uso comercial.

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Arresto de objetivos prioritarios

La estrategia también ha derivado en la detención de 40 sujetos identificados como objetivos prioritarios, quienes se encuentran en distintas etapas procesales.

Entre los detenidos figuran Hugo Francisco “N”, líder de la organización social autodenominada “Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata” (GOPEZ); Brandon Salvador “N”, líder del grupo delictivo “Los Gastones”; Luis Alberto “N”, líder del grupo de choque “Los 300” y/o “Unión 300 A.C.”; José Luis “N”, líder de la autodenominada “Asociación Mexicana de Organizaciones Sociales” (AMOS); Sergio “N”, líder de “Los Souverbille”; Gulliver Cándido “N”, líder del grupo delictivo “Los Gulliver”.

Suman más de 2 mil inmuebles asegurados y 40 objetivos prioritarios detenidos por Operación Restitución en Edomex
(FGJEM)

“Sindicatos” criminales ligados al despojo

Otros de los sujetos detenidos son Juan Manuel “N”, integrante del grupo “Los Mayas”; y Ulises “N”, integrante de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON). Todos ellos se encuentran vinculados a proceso por el delito de extorsión.

La FGJEM destacó además las detenciones de diversos integrantes de grupos criminales que operan bajo la fachada de sindicatos para encubrir sus actividades delictivas, entre los que se identifican “22 de octubre”, “USON”, “Los 300” y/o “Unión 300”, “AMOS” y “GOPEZ”.

Algunas de las estructuras mencionadas operan bajo la fachada de sindicato, pero están relacionadas con actividades delictivas.

De igual manera, el pasado 24 de mayo la FGJEM informó que, hasta ese momento, había 2 mil 048 inmuebles asegurados y mil 147 propiedades devueltas a sus legítimos dueños y que entre el 25 de abril de 2024 y el 24 de abril de 2025 se registraron 5,085 denuncias por despojo.

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