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5 síntomas de la artritis reumatoide que muchos suelen ignorar

Hay indicios menos conocidos que podrían indicar el inicio de una enfermedad autoinmune sin que te des cuenta

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Ilustración de mujer dividida: un lado con articulaciones inflamadas (manos, rodillas, caderas); el otro con zonas difusas de molestia, sofocos y sudoración, sobre fondo vibrante.
Unos síntomas poco frecuentes podrían ayudarte a reconocer esta afección antes de que avance y cause daños mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que suele asociarse con dolor e inflamación en las articulaciones.

Sin embargo, existen síntomas menos evidentes que muchas personas pasan por alto y que pueden retrasar el diagnóstico y el inicio del tratamiento.

Reconocer estos signos poco conocidos es fundamental para identificar la enfermedad en etapas tempranas y evitar complicaciones a largo plazo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un médico examina cuidadosamente las manos de una paciente durante una consulta en un consultorio, evaluando posibles síntomas de artritis u otras enfermedades reumáticas. La imagen resalta la importancia de la atención médica personalizada y el diagnóstico temprano en el tratamiento de afecciones articulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la artritis y cómo se diagnostica

Como mencionamos, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune y crónica que provoca inflamación persistente en las articulaciones.

El sistema inmunológico ataca por error los tejidos sanos del cuerpo, principalmente el revestimiento de las articulaciones, lo que genera dolor, hinchazón, rigidez y, con el tiempo, puede causar daño y deformidad articular.

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Aunque afecta principalmente manos, pies y muñecas, también puede comprometer otros órganos como los pulmones, ojos o el corazón.

¿Cómo se diagnostica?

De acuerdo con información de Medline Plus el diagnóstico de la artritis reumatoide se basa en una combinación de:

  • Exploración clínica: El médico revisa síntomas como dolor, hinchazón, rigidez matutina y limitación de movimiento en las articulaciones.
  • Análisis de sangre: Se buscan marcadores de inflamación (VSG, PCR) y anticuerpos específicos como el factor reumatoide (FR) y los anticuerpos anti-CCP, que suelen estar presentes en esta enfermedad.
  • Pruebas de imagen: Radiografías, ultrasonido o resonancia magnética ayudan a detectar daño articular y descartar otras causas de dolor.
  • Historia clínica detallada: El profesional pregunta por antecedentes familiares, duración y evolución de los síntomas.

El diagnóstico temprano es fundamental para iniciar el tratamiento y prevenir daños permanentes.

5 síntomas de la artritis reumatoide que muchos suelen ignorar

Cinco síntomas de la artritis reumatoide que muchas personas suelen ignorar son:

  1. Fatiga persistente Cansancio extremo y constante que no mejora con el descanso, incluso antes de notar dolor o inflamación articular.
  2. Rigidez matutina prolongada Sensación de rigidez en las articulaciones al despertar que dura más de 30 minutos y mejora con el movimiento, no solo unos minutos como ocurre en otras condiciones.
  3. Pérdida de peso no intencionada Bajar de peso sin causa aparente puede ser un signo temprano de inflamación crónica en el cuerpo.
  4. Fiebre baja o febrícula recurrente Episodios de temperatura corporal ligeramente elevada, sin razón aparente, pueden acompañar la inflamación sistémica.
  5. Hinchazón leve y dolor en articulaciones pequeñas Inflamación, enrojecimiento o sensibilidad en dedos, muñecas o pies que aparece y desaparece, y que muchas veces se atribuye al cansancio o a golpes leves.
Una mujer mayor de cabello gris se sienta en un sillón junto a una ventana con gotas de lluvia, agarrándose la rodilla con una expresión de dolor.
Una mujer mayor con signos de artritis se toca la rodilla con expresión de dolor mientras observa la lluvia caer por la ventana, reflejando el impacto del clima húmedo en sus articulaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos síntomas suelen pasar desapercibidos o ser atribuidos a otras causas, lo que puede retrasar el diagnóstico y tratamiento oportuno de la artritis reumatoide.

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