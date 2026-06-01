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Qué es la biotina y a qué hora del día es mejor tomarla para beneficios de cabello y piel

Este suplemento puede ayudar a mejorar la calidad de vida

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Frasco de biotina abierto con pastillas, vaso de agua y plato con medio aguacate, huevo crudo, nueces, almendras y plátano en rodajas sobre mesa de madera clara.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que buscan fortalecer su cabello y mejorar la apariencia de la piel suelen preguntarse por la eficacia y el mejor uso de la biotina, también conocida como vitamina B7.

Este nutriente hidrosoluble del complejo B interviene en el metabolismo energético y en la síntesis de tejidos, lo que favorece la salud de la piel, el cabello y las uñas.

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Beneficios comprobados y advertencias sobre el consumo de biotina

Uno de los principales beneficios de la biotina es su capacidad para reducir la fragilidad capilar y de las uñas, estimulando un crecimiento más saludable.

Además, ayuda a prevenir la resequedad o irritación cutánea y promueve el buen funcionamiento del sistema nervioso.

La evidencia científica respalda especialmente su uso cuando existe un déficit nutricional, mientras que en personas sin carencias, los beneficios adicionales son menos claros.

Biotina
(Archivo)

Entre las ventajas de tomar biotina diariamente se destacan:

  • Fortalecimiento del cabello y las uñas: disminuye la fragilidad y puede estimular el crecimiento.
  • Mejoría en la salud de la piel: ayuda a evitar la resequedad o irritación.
  • Soporte metabólico: optimiza el procesamiento de nutrientes esenciales y favorece la producción de energía.
  • Función neurológica: contribuye al desarrollo adecuado de las funciones del sistema nervioso.

La biotina suele eliminarse fácilmente por la orina, lo que la hace segura en la mayoría de los casos si se administra con responsabilidad. Sin embargo, especialistas advierten que un consumo excesivo, especialmente sin supervisión médica, puede:

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  • Alterar resultados de análisis clínicos, como pruebas hormonales y de tiroides.
  • Provocar molestias digestivas leves o reacciones alérgicas en casos poco frecuentes.
  • Generar un desequilibrio nutricional si se consume en exceso.

Por este motivo, es fundamental consultar con un profesional antes de iniciar su suplementación, sobre todo si se consumen otros medicamentos o se prevén estudios de laboratorio.

Cuándo y cómo tomar biotina para el cabello y la piel

Para quienes desean incorporar biotina con el objetivo de mejorar el cabello y la piel, la recomendación habitual es:

Infografía detallada sobre la biotina, mostrando una mujer con cabello y uñas saludables, junto a íconos que ilustran sus beneficios, riesgos y cómo incorporarla en la dieta.
Descubre los beneficios de la biotina para fortalecer cabello, piel y uñas, así como las recomendaciones para su consumo seguro y efectivo, incluyendo fuentes naturales y advertencias importantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Ingerir el suplemento en la mañana, preferentemente junto con el desayuno.
  • Tomarla con alimentos ricos en grasas saludables para optimizar la absorción.
  • Evitar el consumo nocturno, ya que puede influir negativamente en el sueño al aumentar la energía.

En resumen, la biotina sirve para apoyar la salud de cabello, piel y uñas, y su uso está especialmente indicado ante signos de caída capilar o uñas quebradizas. Los especialistas sugieren consumirla por la mañana junto al desayuno para mejorar su absorción y reducir el riesgo de insomnio, ya que puede influir en los niveles de energía del organismo.

Las fuentes naturales de biotina incluyen:

  • Huevos (principalmente la yema)
  • Frutos secos como almendras y nueces
  • Vegetales de hojas verdes
  • Plátanos
  • Aguacates
  • Pescados grasos

El consumo a través de la dieta es la vía preferente para la mayoría de las personas, reservando los suplementos para casos de necesidad específica o bajo indicación profesional.

Elección entre biotina y otros suplementos

La decisión de tomar biotina, colágeno, o ambos, debe basarse en el objetivo personal y en una evaluación médica. Mientras el colágeno es preferido para mejorar la elasticidad y firmeza de la piel, la biotina se recomienda ante problemas de caída del cabello o fragilidad ungueal.

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