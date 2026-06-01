Detienen a exdirector de Agua potable de Pueblo Nuevo, Durango

El hombre abandonó el cargo en 2021 (Fiscalía Anticorrupción Durango)

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Víctor Hugo N., por su probable responsabilidad en los delitos de Ejercicio Indebido del Servicio Público y Abandono del Servicio Público.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado se desempeñó como director del Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SIDEAPAS) del municipio de Pueblo Nuevo, Durango.

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“El 3 de agosto de 2021 presentó su renuncia al cargo; sin embargo, omitió entregar diversa documentación oficial bajo su resguardo y responsabilidad con motivo de las funciones que desempeñaba”, es parte de lo compartido por la Fiscalía Anticorrupción de Durango el 31 de mayo.

Entre los materiales que, según las indagatorias, permanecieron ocultos figura información vinculada con recursos económicos, obra pública, estados financieros, cuentas bancarias, contratos, convenios, expedientes técnicos, presupuestos, pasivos, archivos administrativos e históricos, así como otros documentos indispensables para la operación y el funcionamiento administrativo del organismo.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones determinaron que dicha documentación no fue entregada al momento de la separación del cargo, circunstancia que generó afectaciones al adecuado funcionamiento de la administración pública y dificultó la atención de observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado de Durango.

Tras la ejecución de la orden de aprehensión, Víctor Hugo N. fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a las etapas y procedimientos establecidos en la ley.

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El hombre fue detenido con base en lo expuesto en los artículos 326, fracción V, y 330 del Código Penal del Estado de Durango.

Detenido director jurídico de Pueblo Nuevo, Durango, por peculado

Cabe recordar que el pasado 24 de mayo fue informado el arresto de un funcionario de Pueblo Nuevo. Se trata de Cristhian Agustín N, quien fuera titular de asuntos jurídicos y representante legal del municipio de Pueblo Nuevo y quien fue asegurado por su presunta responsabilidad en el delito de peculado.

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(Fiscalía Anticorrupción Durango)

Los hechos por los que fue asegurado sucedieron en enero de 2025, cuando el hombre mencionado, en calidad de director de Asuntos Jurídicos del municipio, recibió un cheque por 300 mil pesos expedido desde la cuenta oficial del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo.

El recurso estaba destinado de manera específica al pago de laudos laborales; no obstante, el exfuncionario habría desviado esos fondos en lugar de aplicarlos a su fin legal.

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Asimismo, el hombre presentó ante la Dirección de Administración y Finanzas Municipal un escrito de comprobación de gastos en el que reportó haber efectuado pagos parciales vinculados a diversos expedientes laborales. La documentación utilizada para respaldar dicha comprobación resultó ser presuntamente falsa