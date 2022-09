Alfredo Adame pidió que Joanna Vega-Biestro ocupe el lugar de Gustavo Adolfo Infante

Adame aseguró que Gustavo pagó a una chica por decir que sostuvo un amorío con él (Fotos: Gettyimages)

Recientemente la revista TVNotas publicó el presunto testimonio de una mujer transexual de nombre Alissa Milán, quien confesó que sostuvo una relación de “amigos con derechos” con Alfredo Adame.

Además, se publicaron unos audios de WhatsApp en los que supuestamente se escucha al polémico actor en plan romántico con la chica, quien aseguró haber conocido al famoso en un “evento donde galardonan actores”.

Ahora, ha sido el histrión de 64 años quien expresó que detrás de ese escándalo estaría Gustavo Adolfo Infante, pues la joven en cuestión habría admitido que recibió un pago para realizar tales declaraciones.

“Ya lo demostraron, ya salió esta muchacha que yo la conocí, y no se lo tomo a mal, el hambre es fuerte, salió dando la entrevista donde dice que Gustavo Adolfo Infante le dio 15 mil pesos para que dijera eso, y bueno, lo declaró, y está dispuesta a declararlo en cualquier programa, el que quiera me avisa y voy a su programa”, contó Adame en un reciente encuentro con la prensa.

Adame sigue en pie en su iniciativa por retirar de la pantalla a Gustavo Adolfo (Fotos: Gettyimages)

“Le pagó ella tres mil pesos a un cuate para que hiciera mi voz, las que sacaron en la marrana revista esta de TVNotas, que le pido a todo mundo que no la compren, es una cerdada, igual que no vean los programas de Guustavo Adolfo Infante, es un cerdo el mongolito”, añadió el también conductor.

Adame, quien recientemente ha explotado otra faceta en su carrera al presentarse como “DJ Golden Boy” ante un público joven, expresó que el revuelo causado por las declaraciones de la mujer que dijo haber sido su conquista no le afecta en nada, pues el público lo conoce bien.

“A mí no me afecta en nada, yo soy Alfredo Adame y la gente lo sabe, tengo 35 años en los medios, tengo una carrera de prestigio con una trayectoria impecable. Obviamente los últimos dos tres años a raíz del divorcio, escándalos y todo, pero tengo valores, principios y escrúpulos, me he conducido como un hombre educado, honesto y con todas las de la ley”.

Recientemente, Gustavo afimó que Adame "es un psicópata sin familia"(Fotos: Gettyimages)

Asimismo, respecto al escándalo en el que se vio envuelto el periodista de Imagen Televisión, cuando el pasado 8 de septiembre explotó al aire contra sus compañeras de la sección “Pájaros en el alambre” de Sale el sol, Adame condenó la situación y se puso en el lugar de los esposos de las conductoras.

“Terrible, yo que el marido de Joanna Vega-Biestro y el marido de Ana María Alvarado, iba y le ponía una buena madriza a este enano patas de molcajete. Y lo que yo le quiero decir a Imagen Televisión es que Joanna Vega-Biestro tiene todo para quedarse de titular y que saquen a este marrano de la televisión”, remató.

Además, el aspirante a político reiteró que se unió a Laura Zapata, Sergio Mayer y otros tantos detractores del titular de De primera mano con el fin de exigirle a la televisora donde trabaja que lo retire de su pantalla.

“Ya están, nomás nos estamos poniendo de acuerdo, como es tan estúpido y no es periodista, y como no tiene una cédula profesional, no tiene ética, no tiene absolutamente nada de valores ni principios, solito se echó la soga al cuello”, dijo en referencia al exabrupto de Gustavo en Sale el sol.

Laura Zapata y Gustavo Adolfo Infante (Foto: Cuartoscuro)

“Nos estamos uniendo con todos los afectados que este cerdo les ha querido deshacer la carrera, porque éste no es amigo de la familia artística, éste es el enemigo público número uno. Yo y todos los que estamos, que somos como 20, no vamos a permitir que nuestro nombre, nuestro prestigio, nuestra carrera, nuestra trayectoria, patrimonio y familia anden en el hocico de Gustavo Adolfo Infante”, recalcó visiblemente exaltado.

