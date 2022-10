Por qué Myriam Montemayor es nombrada en internet como el “ajonjolí de todos los moles de TV Azteca”

Myriam Montemayor es nombrada en internet como el “ajonjolí de todos los moles de TV Azteca” (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Myriam Montemayor ha regresado al mundo del espectáculo mexicano con gran potencia, pues luego de que fuera nombrada como “la madrina” del programa festejo por los 20 años de La Academia, donde ella fue ganadora de la primera generación, ha estado presente en la televisión de manera muy frecuente, algo que ya no ha comenzado a ser del agrado del público.

Su más reciente participación en MasterChef Celebrity 2022 ha generado que las redes sociales terminaran de volcarse en su contra, nombrándola como el “ajonjolí de todos los moles de TV Azteca”, ya que ha estado presente en diversos proyectos de dicha televisora y siempre es presentada como “la invitada especial”, algo que ha perdido su magia precisamente porque no hay tiempo de espera que cause alegría en volver a verla, según los televidentes.

Con ataques en cada una de las publicaciones de redes sociales que realizó “la cocina más famosa de México” en su versión de estrellas sobre su visita, ha quedado claro que un gran parte del público ya no la quiere ver de manera tan frecuente en cada uno de los proyectos de la televisora del Ajusco.

La cantante no dudó en hacer uso de sus redes sociales para promocionar su vista al programa, usando frases como “Mujeres ganadoras, mujeres Master Chef” o “No sé qué voy a cocinar… ¿quesadillas de queso, de flor de cempasúchil o de flor de calabaza?, porque está de moda por la temporada ja, ja”, siendo replicada por la otra parte de sus fans que festejaron su llegada a un nuevo reality show, aunque solo asistió como invitada.

Incluso la ex académica realizó una peculiar petición en sus mismas redes: “Hagamos tendencia, Myriam en MasterChef”, causando polémica previo al estreno del nuevo episodio donde otras celebridades femeninas de la televisora, como Mati Álvarez conocida internacionalmente por ganar 3 veces el campeonato de Exatlón México.

Myriam Montemayor estuvo con otras celebridades femeninas de la televisora (Foto: Instagram/@masterchefmx)

“Otra vez esta señora pidiendo que se vuelva tendencia cuando no entiende que ya estamos algo cansados de verla en todos los programas”. “Ojalá no me lo tome a mal, porque es muy de atacarse en redes, pero ya deberían darle un descanso en TV Azteca porque eso de tenerla en todos los realitys habidos y por haber estado más de flojera”. “¿TV Azteca no tiene más talentos o por qué el afán de poner a la señora Montemayor en todos lados?”. “Al principio me dio risa, pero ahora estoy de acuerdo con todos, Myriam Montemayor es el ajonjolí de todos los moles de TV Azteca”, escribieron.

La participación de Myriam Montemayor en MasterChef Celebrity

“Myriam estará en #MasterChefCelebrity ¡Acompaña a la cantante esta noche a partir de las 8:00 p.m., por Azteca UNO! Te encantará el programa”, inició la promoción de la ganadora de la primera generación de La Academia, quien asistió con otro grupo importante de talentos nacidos dentro de la misma empresa.

Degustando de los platillos que las estrellas competidoras les habían realizado en su honor, el desempeño de cada una de las integrante fue de lo más natural, sin embargo no faltó quien criticó la invitación que tuvieron esta semana, al igual que lo que ha pasado con los episodios anteriores, ya que más de uno ha externado que se “podrían mejorar” la categoría de las personas que asisten.

Macky fue la novena eliminada de MasterChef Celebrity México. (Foto: Twitter/@MasterChefMx)

Macky se tuvo que despedir de MasterChef Celebrity, siendo la nueva famosa eliminada y sus fans aseguran que fue la decisión correcta pues su imagen había comenzado a deteriorarse, algo como ha pasado con Montemayor después de ser la madrina de La Academia: 20 años.

