Eugenia Cauduro y Miguel Alemán Magnani, el gran amor de la actriz de Televisa con el fundador de Interjet

El mundo del espectáculo mexicano históricamente ha estado relacionado con las esferas políticas y empresariales, pues existe más de un ejemplo en el que grandes figuras de la televisión o el cine terminado haciendo de sus “vidas de telenovelas” en toda una realidad a lado de personajes que ocupan importantes cargos públicos o forman parte de un selecto grupo de personas que incluso pueden llegar a controlar la economía de toda una nación.

Recientemente, la reconocida actriz de Televisa Eugenia Cauduro detalló cómo fue su noviazgo con Miguel Alemán Magnani, un personaje muy importante en los dos ámbitos anteriormente mencionados, pues es el fundador de la aerolínea Interjet -empresa que atraviesa un duro momento por distintos problemas legales, uno de ellos con el SAT- y también es nieto del ex presidente de México Miguel Alemán Valdés.

Durante la nueva entrevista que Gustavo Adolfo Infante le realizó en su programa, El Minuto Que Cambió Mi Destino, la intérprete contó de principio a fin todos los detalles de la relación que mantuvieron por casi un año y medio, tiempo que para algunos ha sido considerado como absurdo, mientras que para otros no, ya que ella lo ha calificado como “el amor de su vida”.

Eugenia Cauduro inició su carrera en Televisa

Mucho antes de que la vida empresarial de aviones llegará a su vida, Magnani llegó a ser vicepresidente de Imagen Corporativa de Televisa, en la misma época (1980) en la que ella saltó a la fama e inevitablemente tuvieron que encontrarse, siendo un flechazo casi inmediato, a pesar de que Cauduro tenía otra relación en ese momento, siendo en una gala de los premios Omni, que reconocían a lo mejor de la moda, el inicio de la intensa historia de amor.

“Yo estaba nominada como mejor modelo y llega Enrique Castillo Pesado (periodista) con mi mamá y hermana y se acerca y me dice: ‘mi queridísima Eugenia, alguien te quiere conocer’, y yo: ‘¿Quién?’ (...) Ahí voy, a cumplir con mi trabajo, una mesa pesadísima”.

A pesar de que dentro de su trayectoria como parte de la televisora de San Ángel ha tenido importantes proyectos como Nunca te olvidaré, Niña amada mía, la popular historia infantil Alegrijes y rebujos o más recientemente Amor dividido, Eugenia aseguró que no se acercó a él por algún tipo de interés, más cuando su carrera profesional comenzaba ahí, pues no reconoció a ninguno de los que rodeaban a Miguel Aleman Magnani, que eran importantes empresarios y dueños de otros medios de comunicación.

Magnani llegó a ser vicepresidente de Imagen Corporativa de Televisa (Foto: Cuartoscuro)

“No conocía a nadie, o sea, en realidad mi perfil siempre ha sido muy sencillo, nunca he necesitado rodearme de gente de nombres”, pero las cosas no serían tan fáciles ya que ella prefirió serle fiel a la relación que mantenía, ignorando las propuestas e insinuaciones que le hizo el hijo de Miguel Alemán Velasco, ex gobernador de Veracruz.

“Como que yo daba luz verde de nada hasta que... Sí fui al concierto, con él no, con mi novio y él estaba atrás”, confesó entre risas, “termina el concierto y me hacen así por atrás (le tocaron el hombro y Magnani le preguntó) ‘¿Te gustaron los boletos?’, (le respondió) ‘Miguel, muchas gracias, qué buena onda’, Tato (su novio), que era un ser adorable, a él no le imponía nadie, lo abrazó, lo besó y le dijo: ‘Gracias, qué padre’”.

‘Fue el amor de mi vida’, expresa #EugeniaCauduro al recordar su relación con #MiguelAlemánMagnani, además revela cómo fue que él le pidió ser su novia. #MinutosQueCambian de @cauduroe con @GAINFANTE pic.twitter.com/CO4Tiq1Y7p — El minuto que cambió (@elminutoque) October 16, 2022

Pese a ello, las cosas sí se consumaron y su relación duró alrededor de un año y medio, por lo que siendo sincera afirmó que su noviazgo con Magnani le dejó algunos de sus mejores recuerdos: “La pasé muy bien, tienen todo para hacer sentir a una pobre civil una princesa, entonces quién no se puede enamorar, pero además educado, lindo, caballeroso, sí fue el amor de mi vida”.

