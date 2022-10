La influenza aviar AH5N1 ya está en México, no sólo afecta a aves de corral sino también a humanos

La nueva variante de influenza aviar A5HN1 tiene un nivel alto de contagio (foto: SADER)

La nueva variante de la Influenza avial AH5N1, considerada como altamente contagiosa, fue detectada en el Estado de México el pasado 14 de octubre. El caso es considerado como el primero en México, el cual alertó a las autoridades para tomar precauciones dentro de la industria aviar y a la población en general.

Según informes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) el virus fue encontrado en un halcón gerifalte que horas más tarde murió en aislamiento. De acuerdo con la institución, el animal fue encontrado cerca del río Lerma en el Estado de México. Fue sometido a varias pruebas de laboratorio para confirmar si era portador de la nueva variante de influenza aviar AHN51.

Ante la situación la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) revisaron el área donde fue encontrado el animal para seguir con la investigación de las pruebas y descartar la presencia del virus en más animales de la región.

La comisión detalló que, después del chequeo a la zona, no fueron detectados más casos de influenza aviar AH5N1. A pesar de esto la dependencia invitó a las autoridades a reforzar y aumentar las medidas de bioseguridad y limpieza en la industria avícola, como granjas o criaderos, con el fin de la no propagación del virus.

Por su parte, la industria deberá seguir con rigurosidad el protocolo del Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud Animal (Dinesa), que es la encargada del control y erradicación de plagas en animales. Las autoridades pidieron a la población que se reporten ante las autoridades correspondientes todos los casos sospechosos de contagio en animales.

Las aves silvestres y de corral deben estar en constante supervisión ya que son los mayores portadores del virus (foto:archivo)

Aunque el primer caso en México con la variante AH5N1 fue controlado, las autoridades expresaron su preocupación ante el nuevo virus ya que ha presentado casos a la alza en Europa y Estados Unidos.

Dada la situación los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) lanzaron un informe sobre la nueva variante y consideran que “el riesgo actual para el público en general del brote de influenza aviar H5N1 en aves silvestres y aves de corral es bajo”. Sin embargo, dieron a conocer medidas de seguridad para evitar el contagio de los casos.

Las medidas generales hacia la población son, en primera instancia, evitar el contacto directo con aves silvestres ya que se consideran como portadoras del virus y sus distintas variantes incluso cuando no presentan síntomas. De igual manera, no tener algún acercamiento a aves de corral enfermas o muertas.

Si es inevitable estar expuesto a las aves silvestres o de corral, es necesario portar el equipo adecuado de protección como guantes, mascarilla de uso médico y protección de ojos, asi como tambien la debida higiene: lavar constantemente las manos con agua y jabón y evitar tocar partes de la cara con estas. También se deberá tener un cambio de ropa y ponerla, junto con el equipo usado, en bolsa de basura y tirarla con precaución .

El virus H5N1 es una variente que ya cuenta casos de contagio en Estados Unidos y Europa (foto: Centro de para el Control y Prevención de Enfermedades)

SÍ REPRESENTA RIESGO LARA LOS HUMANOS

Esta cepa sí es transferible a los seres humanos debido al elevado número de variantes, según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

La propagación de la influenza aviar altamente patógena, comúnmente llamada gripe aviar, ha suscitado la preocupación de los gobiernos y la industria avícola después de que brotes anteriores provocaran el sacrificio de decenas de millones de aves y restricciones comerciales a finales del año pasado.

“Esta vez la situación es más difícil y más arriesgada porque vemos que surgen más variantes, lo que hace más difícil su seguimiento”, dijo a Reuters la directora general de la OIE, Monique Eloit, en una entrevista.

“Al final el riesgo es que mute o que se mezcle con un virus de la gripe humana que pueda transmitirse entre humanos, entonces de repente adquiere una nueva dimensión”, añadió.

Quince países han notificado brotes de gripe aviar en aves de corral entre octubre y finales de diciembre de 2021, en su mayoría de la cepa H5N1. Italia fue el país más afectado de Europa, con 285 brotes y casi cuatro millones de aves sacrificadas, según datos de la OIE.

Los brotes suelen comenzar en otoño, cuando la infección se propaga a través de las aves silvestres que migran.

El H5N1 es una de las pocas cepas de gripe aviar que ha pasado a los humanos. En total se ha informado de que unas 850 personas se han infectado con la cepa, de las cuales la mitad han muerto, según la OIE.

El año pasado varias personas se infectaron por la cepa H5N6 en China, lo que suscitó la preocupación de algunos expertos, que afirman que una cepa que circulaba anteriormente parece haber cambiado y puede ser más infecciosa para las personas.

En casos en el que la persona haya tenido contacto con alguna ave infectada y comience con síntomas de enfermedad estas son las recomendaciones del CDC:

Las personas que se enferman dentro de los 10 días de su exposición a aves infectadas deberían aislarse en casa y lejos de los miembros de su hogar y no deben concurrir al trabajo ni a la escuela hasta confirmar que no tienen una infección por un virus de la influenza aviar y estén recuperadas. El departamento de salud local o estatal puede colaborar con el monitoreo y asesorar acerca de cuándo ya no es necesario el aislamiento.

Las autoridades recomiendan a la población en general tomar las medidas adecuadas y estar al corriente con la vacunación contra la influenza. (Con información parcial de agencias)

